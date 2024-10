Jopari s’associe à HTEC pour renforcer ses capacités d’ingénierie

SAN MATEO, Californie--(BUSINESS WIRE)--sept. 24, 2024--

HTEC, une société internationale de développement de solutions numériques et de services d’ingénierie de bout en bout, a le plaisir d’annoncer son partenariat avec Jopari Solutions, un chef de file sur le marché des solutions de technologie de l’information pour le domaine de la santé. Avec son solide portefeuille d’offres innovantes, Jopari aide les payeurs et les fournisseurs des secteurs de l’assurance maladie collective, de l’assurance des biens et de l’assurance multirisque à rationaliser les demandes de remboursement, les pièces jointes et les processus de gestion des paiements.

HTEC’s work will ensure that Jopari’s solutions continue to meet the highest accuracy, reliability, and compliance standards. (Graphic: Business Wire)

Dans le cadre de ce partenariat, Jopari mettra à profit les capacités d’ingénierie de HTEC et son expertise dans les domaines de la healthtech, de la finance et de l’assurance pour optimiser ses capacités et développer une plateforme de test interne. Les travaux de HTEC permettront également de veiller à ce que les solutions de Jopari continuent de répondre aux normes les plus strictes en matière de précision, de fiabilité et de conformité.

« Compte tenu de la nature hautement réglementée et dynamique de l’échange de données informatisé (EDI) dans le secteur médical, nous innovons et améliorons constamment nos solutions pour apporter de la valeur à l’industrie que nous sommes fiers de servir. HTEC va nous faire bénéficier de ses prouesses techniques et sa compréhension de nos activités et du contexte sectoriel, éléments cruciaux pour continuer de répondre au mieux aux besoins des clients et rester à la pointe des tendances émergentes. » – Christian Renninger, vice-président principal de l’ingénierie chez Jopari Solutions

« Nousavons reconnu Jopari comme un partenaire engagé dans la transformation numérique du paysage de l’EDI médical. Forts de notre expérience dans la fourniture de solutions de traitement de pointe, nous sommes ravis de collaborer avec Joparipour leur permettre d’améliorer encore leurs systèmes sophistiqués en y intégrant de nouvelles fonctionnalités. » – Stefan Mršić, directeur principal de l’ingénierie et de la prestation chez HTEC.

Les deux entreprises se réjouissent de ce partenariat pluriannuel. Jopari est également impatiente de tirer parti de l’expertise de HTEC, qui continue d’aider l’écosystème des soins de santé à fonctionner plus efficacement.

À propos de Jopari :

Jopari Solutions, Inc. est une société de technologie de l’information du domaine de la santé spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes de gestion des pièces jointes médicales, de produits flexibles de paiement médical et de solutions intégrées de conformité des factures électroniques et des portails. Jopari travaille au service du secteur commercial et des administrations, ainsi qu’au service de l’automatisation du secteur médical et de l’indemnisation des travailleurs. Jopari a mis en place un vaste réseau reliant payeurs, fournisseurs, systèmes de gestion des cabinets médicaux et chambres de compensation. L’entreprise offre également une grande flexibilité, une grande précision et une excellente conformité aux principales réglementations fédérales et étatiques en matière de sécurité et de confidentialité.

À propos de HTEC :