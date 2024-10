Jopari se asocia con HTEC para reforzar sus funciones de ingeniería

SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--sep. 24, 2024--

HTEC, una empresa internacional de servicios de ingeniería y desarrollo de soluciones digitales integrales, tiene el placer de anunciar su asociación con Jopari Solutions, líder del mercado en soluciones de tecnología de la información sanitaria. Con una sólida cartera de ofertas innovadoras, Jopari ayuda a los pagadores y proveedores de seguros colectivos de salud, propiedad y accidentes a agilizar los procesos de gestión de reclamaciones médicas, embargos y pagos.

HTEC's work will ensure that Jopari's solutions continue to meet the highest accuracy, reliability, and compliance standards.

En el contexto de este acuerdo, Jopari aprovechará las amplias funciones de ingeniería de HTEC y sus vastos conocimientos en materia de tecnología sanitaria, finanzas y seguros para mejorar sus capacidades y desarrollar una plataforma de pruebas interna. El trabajo de HTEC también ayudará a garantizar que las soluciones de Jopari sigan cumpliendo los más altos estándares de precisión, confianza y cumplimiento.

« Dada la naturaleza altamente regulada y dinámica del intercambio electrónico de datos (EDI) médicos, innovamos y mejoramos continuamente nuestras soluciones para ofrecer ventajas al sector al que estamos orgullosos de prestar servicio. HTEC aporta la destreza técnica y la comprensión de nuestro contexto empresarial e industrial, lo que es fundamental para mantenerse a la vanguardia de las necesidades de los clientes y las tendencias emergentes »: Christian Renninger, vicepresidente senior de ingeniería de Jopari Solutions

« Reconocimos a Joparito como un socio comprometido con la transformación digital del panorama del EDI médico. Con un historial de entrega de soluciones de procesamiento de última generación, nos complace colaborar con Joparitopara mejorar aún más sus sofisticados sistemas mediante la integración de nuevas funciones »: Stefan Mršić, director sénior de Ingeniería y entrega de HTEC.

Las dos empresas esperan con interés esta asociación plurianual. Jopari también se complace en aprovechar la experiencia de HTEC para seguir ayudando al ecosistema sanitario a funcionar de forma más eficiente.

Acerca de Jopari:

Jopari Solutions, Inc. es una empresa de tecnología de la información sanitaria que suministra soluciones innovadoras de gestión de embargos sanitarios, productos flexibles de pagos médicos y soluciones integradas de cumplimiento de facturación electrónica y portales para los mercados comercial y gubernamental, de compensación de trabajadores y médico del automóvil. Jopari ha establecido una extensa red que vincula a pagadores, proveedores, sistemas de gestión de consultas y cámaras de comercio. Jopari también ofrece una excelente flexibilidad, precisión y cumplimiento de las principales normativas federales y estatales de seguridad y privacidad.

Acerca de HTEC: