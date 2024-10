SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--sep 24, 2024--

HTEC, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van digitale end-to-end oplossingen en engineering services, kondigt met genoegen haar partnerschap aan met Jopari Solutions, een marktleider op gebied van technologieoplossingen voor gezondheidsinformatie. Via een robuuste portfolio innovatieve aanbiedingen, helpt Jopari om betalers en verstrekkers van collectieve gezondheidszorgverzekeringen, inboedelverzekeringen en schadeverzekeringen om medische schadegevallen, bindingen en betalingsbeheerprocessen te stroomlijnen.

HTEC’s work will ensure that Jopari’s solutions continue to meet the highest accuracy, reliability, and compliance standards. (Graphic: Business Wire)

Onder deze verbintenis zal Jopari de omvattende engineeringcapaciteiten en grondige domeinexpertise van HTEC op gebied van gezondheidstechnologie, -financiën en verzekeringen aanwenden om haar capaciteiten te verbeteren en een intern testplatform te ontwikkelen. Het werk van HTEC zal ook helpen te verzekeren dat Jopari’s oplossingen verder blijven voldoen aan de strengste normen inzake nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en conformiteit.

“ Gezien de sterk gereglementeerde en dynamische aard van medische EDI (electronic data interchange), zijn we voortdurend bezig met het innoveren en verbeteren van onze oplossingen om waarde te leveren aan de industrie die wij trots van dienst zijn. HTEC zorgt voor de technische vaardigheden en een begrip van onze activiteiten en sectorcontext, wat van cruciaal belang is om een voortrekkersrol te blijven behouden wat de behoeften van klanten en opkomende trends betreft, ” aldus Christian Renninger, SVP of Engineering bij Jopari Solutions.

“ Wezagen in Jopari een partner die zich inzet voor het digitaal transformeren van het medische EDI-landschap. Met een trackrecord van leveringen van verwerkingsoplossingen van topniveau, zijn we bijzonder opgetogen om met Jopari samen te werkenom hun gesofisticeerde systemen verder te verbeteren door nieuwe functionaliteiten te integreren, ” verklaart Stefan Mršić, senior directeur Engineering & Delivery bij HTEC.

De twee bedrijven kijken reikhalzend uit naar dit meerjaarse partnerschap. Jopari is ook enthousiast om HTEC’s expertise te benutten nu het bedrijf het ecosysteem van de gezondheidszorg verder helpt om efficiënter te werken.

Over Jopari:

Jopari Solutions, Inc. is een technologiebedrijf gespecialiseerd in gezondheidszorginformatie die innovatief gehechtheidsbeheer voor de gezondheidszorg, flexibele medische betaalproducten en geïntegreerde eBill-conformiteit en portal-oplossingen levert voor commerciële markten en overheden, compensatie voor werknemers en auto medische markten. Jopari heeft een uitgebreid netwerk tot stand gebracht dat betalers, leveranciers, praktijkbeheersystemen en clearinghouses met elkaar verbindt. Jopari levert ook uitstekende flexibiliteit, nauwkeurigheid en conformiteit met de belangrijkste federale en nationale security- en privacy-regelgevingen.

Over HTEC: