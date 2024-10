PARIS--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

Le 20 septembre 2024, la cérémonie d’inauguration du bureau de Yingke à Paris et du centre de Yingke Global One Hour Legal Services Ecosystem-France s’est déroulée avec succès au Pullman Paris Tour Eiffel.

The Inauguration Ceremony of Yingke Paris Office & Yingke Global One Hour Legal Services Ecosystem-France Center (Photo: Business Wire)

Mei Xiangrong, associé fondateur et directeur de Yingke Law Firm, président du conseil mondial, Li Wenguo, représentant principal du Conseil chinois pour la promotion du commerce international en France, directeur de thèse à l’Université de la Sorbonne, Zhang Yongmin, académicien de l’Académie nationale de pharmacie de France, Karim Boumedjame, maire adjoint du Blanc-Mesnil, Yanglin, partenaire fondateur de Yingke International, directeur exécutif du conseil mondial, He Ningning, directeur du conseil mondial et directeur du département des affaires globales de Yingke, et près de 100 invités nationaux et étrangers ont assisté à la cérémonie d’inauguration.

Mei Xiangrong a déclaré que Yingke Law Firm est une organisation mondiale de services juridiques. Depuis sa création il y a plus de 20 ans, il a fourni des services juridiques de haute qualité à plus de 2,5 millions de clients dans le monde, et s’est classé premier dans le classement des 200 avocats mondiaux en 2022, 2023 et 2024. Yingke Law Firm possède 120 succursales en Chine continentale et un cabinet d’avocats en coentreprise dans le Guangdong, à Hong Kong et à Macao. À l’heure actuelle, 53 bureaux d’outre-mer à gestion directe ont été créés dans 41 pays. Actuellement, le Yingke Global One Hour Legal Services Ecosystem s’est étendu à 192 villes internationales dans 102 pays, tandis que les cabinets d’avocats coopératifs à l’étranger ont couvert 173 villes internationales dans 91 pays. D’ici 2026, Yingke prévoit d’achever la construction de plus de 100 institutions gérées directement à l’étranger et de réaliser le développement intégré des « trois 100 » avec plus de 100 succursales nationales et plus de 100 institutions coopératives internationales de services juridiques, afin de fournir aux clients du monde entier un mécanisme mondial de réponse à un service juridique en une heure.

L’établissement du bureau de Yingke à Paris est un accomplissement important de l’écosystème mondial de services juridiques en une heure de Yingke. Il espère que sous la direction de Li Wangli, directeur général de Yingke Paris, Yingke Paris fournira des services professionnels complets et de haute qualité à la Chine et à la France dans les domaines du droit, de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’éducation et du tourisme, et s’efforcera de devenir un partenaire solide pour le bénéfice mutuel et gagnant-gagnant entre les gouvernements, les entreprises et les citoyens chinois et français.

