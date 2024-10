WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--sept. 18, 2024--

Textron Aviation annonce aujourd’hui que ses clients peuvent désormais mettre à niveau leurs avions Cessna Citation XLS+ et Citation XLS Gen2 avec le poste de pilotage intégré Garmin G5000 à la suite de la réception par Garmin de la certification de type supplémentaire (STC) de la FAA pour la mise à niveau avionique. Les clients peuvent faire installer la mise à niveau dans certains centres de services aéronautiques Textron nationaux afin d'ajouter des avancées technologiques significatives et de nouvelles capacités à leurs avions.

« La mise à niveau avionique G5000 pour la série Cessna Citation XLS modernise le poste de pilotage et répond à l'évolution de l'espace aérien de la FAA, tout en offrant un coût d'exploitation inférieur », déclare Brian Rohloff, vice-président principal, Customer Support. « Nous investissons sans relâche dans de nouvelles optimisations pour nos clients et leurs avions et l’extension du système avionique G5000 aux opérateurs Citation XLS+ et XLS Gen2 soutient notre mission d’offrir la meilleure expérience aéronautique à nos clients. »

La suite avionique intégrée G5000 dispose de trois écrans de vol orientés paysage avec une capacité d'écran partagé, permettant aux pilotes de visualiser simultanément les cartes, les graphiques, les listes de contrôle, le système d'avertissement et d'alarme d'impact (TAWS), le système d'alerte de circulation et d'évitement de collision (TCAS), les informations du plan de vol, la météo et plus encore, augmentant la conscience situationnelle pour l'équipage de conduite. Elle comprend également des options pour la technologie de vision synthétique (SVT) et le radar météorologique avancé entièrement automatique et la conformité de surveillance-émission automatique (ADS-B) et permet une croissance et une expansion futures grâce à des mises à jour logicielles.

UN PILOTE DE LONGUE DATE DE CESSNA CITATION DEVIENT LE PREMIER À INSTALLER L'AVIONIQUE G5000

Kim Leonard d’East Coast Aviation, propriétaire et exploitant de longue date d'un Cessna Citation, est fier d’être le premier client de Textron Aviation à installer la nouvelle avionique et à profiter des capacités optimisées de son Cessna Citation XLS+. Leonard a enregistré 21 000 heures de vol et pilote des Cessna Citations depuis 35 ans.

« Avec le G5000, je pourrai consulter la météo avant même de décoller », déclare Leonard. « C'est une solution complète, qui peut tout faire. »

L'installation du G5000 de Leonard sera réalisée au Wichita Service Center de l'entreprise.

En tant que fabricant de l’équipement d’origine de l’aéronef, Textron Aviation propose l'installation de la mise à niveau intégrée du poste de pilotage G5000 de Garmin qui préserve l’intégrité des systèmes certifiés à l’origine de l’aéronef.

À propos des services de Textron Aviation

Textron Aviation, par le biais de ses marques Beechcraft et Cessna, est réputé pour son réseau de service mondial inégalé, dédié au soutien du cycle de vie complet. En plus de sa vaste empreinte interne, les clients d’avions à réaction et à turbopropulseurs de Textron Aviation ont accès à un réseau mondial de plus de 300 centres de service agréés. Textron Aviation propose également un programme d’assistance mobile comprenant plus de 40 unités de service mobiles ainsi que des techniciens de service et une assistance sur site. Pour plus d’informations sur les programmes de service de Textron Aviation, rendez-vous sur http://txtav.com/en/service.

À propos de Textron Aviation

Nous sommes la source d’inspiration de l’expérience en vol. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation permet à ses talentueuses équipes, via les marques Beechcraft, Cessna et Hawker, de concevoir et de fournir la meilleure expérience aéronautique pour ses clients. Avec une gamme exhaustive de solutions (avions d’affaires, turbopropulseurs, pistons haute performance) et de produits destinés aux missions spéciales, aux formateurs militaires et au secteur de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille aéronautique le plus polyvalent et le plus complet au monde, et plus de la moitié de tous les avions d’aviation générale dans le monde ont été produits par sa main-d’œuvre. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau éprouvé de service client à l’échelle mondiale, pour une expérience de vol abordable et flexible.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.txtav.com|www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.