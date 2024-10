WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--sep. 18, 2024--

Textron Aviation anunció hoy que los clientes ya pueden actualizar sus aviones Cessna Citation XLS+ y Citation XLS Gen2 con la plataforma de vuelo integrada Garmin G5000, tras la recepción por parte de Garmin de la certificación de tipo suplementaria (STC) de la FAA para la actualización de aviónica. Los clientes pueden instalar la actualización en centros de servicio de Textron Aviation nacionales seleccionados para agregar importantes avances tecnológicos y nuevas capacidades a sus aviones.

New Garmin G5000 avionics upgrade now available for Cessna Citation XLS aircraft at Textron Aviation Service Centers. (Garmin, Textron Aviation)

Los clientes de Beechcraft, Cessna y Hawker reciben asistencia directa de fábrica, así como mantenimiento y modificaciones de Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), a través de una red mundial de centros de servicio y repuestos, unidades de servicio móviles y soporte 1CALL AOG, las 24 horas, los 7 días a la semana.

“La actualización de aviónica G5000 para la serie Cessna Citation XLS moderniza la cabina y aborda la evolución del espacio aéreo de la FAA, al mismo tiempo que ofrece un menor costo de operación”, explicó Brian Rohloff, vicepresidente principal de Atención al Cliente. “En línea con nuestra inversión continua en nuevas mejoras para nuestros clientes y sus aviones, la expansión del sistema de aviónica G5000 a los operadores de Citation XLS+ y XLS Gen2 respalda nuestra misión de ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes”.

La suite integrada G5000 de aviónica cuenta con tres pantallas de vuelo orientadas al paisaje con capacidad de pantalla dividida, lo que permite a los pilotos ver simultáneamente mapas, cartas, listas de verificación, el sistema de advertencia de conocimiento del terreno (TAWS), alertas de tráfico y un sistema para evitar colisiones (TCAS), información del plan de vuelo y clima, entre otros, que permiten obtener un mayor conocimiento situacional por parte de la tripulación de vuelo. Además, incluye opciones para tecnología de visión sintética (SVT), radar meteorológico avanzado totalmente automático y transmisión de vigilancia dependiente automática (ADS-B). Cumple con las normas y permite el crecimiento y la expansión futuros a través de actualizaciones de software.

EL PRIMER PILOTO EXPERIMENTADO DE CESSNA CITATION EN INSTALAR AVIÓNICA G5000

Kim Leonard de East Coast Aviation, propietario y operador de Cessna Citation desde hace mucho tiempo, espera ser el primer cliente de Textron Aviation en instalar la nueva aviónica y disfrutar de las capacidades mejoradas de su Cessna Citation XLS+. Leonard ha registrado 21 000 horas de vuelo y ha volado en Cessna Citations durante 35 años.

“con eG5000, podré despegar del aeropuerto y comprobar las condiciones meteorológicas incluso antes de despegar en mi avión”, afirmó Leonard. “Hace de todo. Es realmente el paquete completo”.

Leonard realizará la instalación del G5000 en el Centro de Servicio de Wichita de la empresa.

Al ser el fabricante del equipo original del avión, Textron Aviation puede ofrecer una instalación de la actualización integrada de la cabina de vuelo G5000 de Garmin que mantiene la integridad de los sistemas certificados originalmente de la aeronave.

Acerca del servicio Textron Aviation

Textron Aviation, a través de sus marcas Beechcraft y Cessna, es reconocida por su inigualable red de servicios de alcance mundial dedicado al soporte del ciclo de vida completo. Además de su amplia presencia como propiedad de la empresa, los clientes de aviones y turbohélices de Textron Aviation tienen acceso a una red mundial de más de 300 instalaciones de servicio autorizadas. Textron Aviation también ofrece un programa de asistencia móvil que incluye más de 40 unidades de servicio móviles, técnicos de servicio y asistencia en el lugar Para obtener más información sobre los programas de servicio de Textron Aviation, visite http://txtav.com/en/service.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la experiencia del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc, una compañía de Textron Inc, ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde reactores de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta productos para misiones especiales, entrenadores militares y defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una plantilla que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red global de servicio al cliente de confianza, para un vuelo asequible y flexible.

For more information, visit www.txtav.com|www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.