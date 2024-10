NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--sep. 22, 2024--

La Organización de Cooperación Digital (DCO, por sus siglas en inglés), una organización multilateral mundial comprometida con hacer posible la prosperidad digital para todos acelerando el crecimiento inclusivo de la economía digital, ha lanzado su primer Navegador de la Economía Digital (DEN, por sus siglas en inglés), que permite a los países navegar mejor por las sendas hacia la madurez de la economía digital, encontrar oportunidades de crecimiento, comparar los progresos y reducir la brecha en la madurez de la economía digital. El DEN se presentó en el encuentro sobre los objetivos de desarrollo sostenible, SDG Digital 2024, celebrado durante la 79.ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, del 10 al 27 de septiembre.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240922034040/es/

DCO Secretary-General, Deemah AlYahya, at the launch of the Digital Economy Navigator (DEN) during the 79th UN General Assembly (Photo: AETOSWire)

Partiendo de estadísticas difundidas oficialmente, datos secundarios y datos exclusivos propios de una gran encuesta de la DCO, el DEN es un marco unificador que aborda la madurez de la economía digital en 50 países, incluidos los Estados miembros de la DCO. El marco proporciona una plataforma para que las naciones, las partes interesadas y los responsables de la toma de decisiones coordinen sus esfuerzos para el avance de la economía digital mundial, permitiendo la accesibilidad, la sostenibilidad y la prosperidad compartida a través de las fronteras.

El Navegador evalúa en qué medida los factores contribuyen a la prosperidad económica, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de las personas. Con ello se consigue un entendimiento común para que los distintos grupos de partes interesadas trabajen juntos en el desarrollo de estrategias de economía digital que salven las distancias y permitan hacer un seguimiento de los avances a lo largo del tiempo.

Deemah AlYahya, secretaria general del DCO, declaró: “El Navegador de la Economía Digital tiene como objeto mejorar la accesibilidad, la sostenibilidad y la prosperidad económica, garantizando que los países no solo avancen de forma acompasada, sino que lideren la era digital. Como primer marco mundial que aborda de forma exhaustiva la madurez de la economía digital desde una perspectiva centrada en el usuario, el DEN desempeña un papel fundamental en el avance de la misión de la Organización de Cooperación Digital de apoyar políticas basadas en pruebas y resultados impactantes en la economía digital. Al proporcionar datos confiables y detallados, información sobre las tendencias actuales y las tecnologías emergentes, y una previsión estratégica de los desafíos de cara al futuro, el DEN prepara a los países para alcanzar mayores niveles de prosperidad, inclusión y sostenibilidad. En la DCO nos comprometemos a dotar a las partes interesadas de los conocimientos que necesitan para navegar y prosperar en un panorama digital en constante evolución”.

El DEN cobra gran relevancia para los responsables políticos, ejecutivos de empresas y demás expertos en aspectos de la economía digital. Los responsables de la toma de decisiones disponen de la investigación, los datos y los análisis necesarios para cultivar una economía y una sociedad digitales más inclusivas, potenciar la innovación digital, estimular la creación de empleo, acelerar el crecimiento del PBI, amplificar la sostenibilidad a través de las tecnologías digitales y mejorar el bienestar general.

Único entre las herramientas mundiales, el DEN evalúa la economía digital a través de la lente de tres dimensiones que se entrecruzan: Habilitadores Digitales, Negocios Digitales y Sociedad Digital. Dentro de esas tres dimensiones, 10 pilares sintetizan y resumen los aspectos clave de la economía digital de los países y el uso de la aplicación de la tecnología digital a partir de 102 indicadores recogidos de fuentes de datos secundarias respetadas, así como de datos primarios de una novedosa encuesta a más de 27 000 personas de los 50 países.

El DEN introduce un completo sistema de clasificación de la madurez con cinco categorías basadas en puntuaciones de los pilares de 0 a 100, que las partes interesadas pueden utilizar para orientar y centrar mejor las iniciativas destinadas a impulsar el avance digital y la innovación en su búsqueda de un crecimiento sostenible e integrador de su economía digital.

El DEN nos arroja un panorama diverso de madurez entre regiones. América del Norte, por ejemplo, lidera la innovación digital, seguida de “Europa y Asia Central” y “Asia Oriental y el Pacífico”. Asia Meridional lidera el trabajo y la formación digitales, seguida de Oriente Medio y el Norte de África. Las regiones de “África Subsahariana” y “América Latina y el Caribe” están a la cabeza en educación y servicios sanitarios digitales. Este pilar en particular “Digital para la educación y la salud” demuestra una madurez global sustancial, con una variabilidad moderada en las puntuaciones que indica una tendencia hacia la convergencia global.

Los interesados pueden acceder al informe DEN, la infografía, la metodología y los datos en formato Excel visitando la plataforma en línea DEN en den.dco.org. El informe ofrece un análisis en profundidad de la madurez de la economía digital desde múltiples perspectivas. Además, los usuarios tienen la opción de descargar el informe para acceder sin conexión.

El DEN seguirá evolucionando con el tiempo para captar la naturaleza rápidamente cambiante de la economía digital. Aunque el objetivo general del DEN se mantendrá en futuras ediciones, las tecnologías y aplicaciones evolucionarán y se medirán por la manera en que contribuyen a la economía digital.