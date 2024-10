OSAKA, Japon--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

Capcom Co., Ltd. (TOKYO : 9697) a annoncé aujourd'hui que Monster Hunter Wilds sortira le 28 février 2025.

Monster Hunter Wilds est le dernier titre de la série Monster Hunter. Il se déroule dans un monde dynamique et changeant qui, par moments, se situe dans une région sauvage, grouillante de meutes de monstres qui attaquent, et l'instant d'après, se transforme en un environnement naturel riche et foisonnant de vie. En vue de cette prochaine sortie, Capcom fait une mise au point du jeu dans le but d'offrir une expérience qui satisfera aussi bien les fans de longue date de la série que les novices.

Monster Hunter Wilds offre de superbes visuels à grande échelle, activés par le développement du moteur de jeu exclusif de Capcom, le RE ENGINE, ainsi que le cross-play, permettant aux joueurs de jouer avec d'autres joueurs, quelle que soit leur plateforme de jeu.

De plus, Capcom présentera la première démo jouable du jeu au Japon lors du Tokyo Game Show 2024, qui débutera le 26 septembre. Plus de 150 stations de démo jouables au total seront accessibles sur les stands de Capcom et de PlayStation®, soit le plus grand nombre de démos de l'histoire de la série Monster Hunter présentées au salon.

Capcom demeure fermement engagée à satisfaire les attentes de tous les utilisateurs en misant sur ses principales capacités de développement de jeux pour créer des expériences de jeu extrêmement amusantes.

À propos de la série Monster Hunter : La série Monster Hunter consiste en des jeux de poursuite et d'action qui opposent les joueurs à des monstres géants dans des environnements naturels magnifiques. Dès son premier titre en 2004, la série a créé un nouveau genre appelant à la coopération des joueurs pour aller chasser des monstres féroces avec leurs amis. C'est devenu un phénomène mondial avec des ventes cumulées de la série dépassant les 103 millions d'unités (au 30 juin 2024).

À PROPOS DE CAPCOM Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissements interactifs pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la société a créé des centaines de jeux, notamment les franchises innovantes Resident Evil™, Monster Hunter™, Street Fighter™, Mega Man™, Devil May Cry™ et Ace Attorney™. Capcom déploie ses activités aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo, et son siège social est situé à Osaka, au Japon. De plus amples informations sur Capcom sont disponibles à l'adresse suivante https://www.capcom.co.jp/ir/english/

