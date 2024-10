Riad, Regno dell'Arabia--(BUSINESS WIRE)--set 24, 2024--

L'Arabia Saudita è emersa come il paese del G20 in più rapida crescita nell'ultimo rapporto del World Tourism Barometer delle Nazioni Unite, segnando una tappa significativa nella rapida ascesa del Regno come destinazione turistica globale. Il report evidenzia un aumento del 73% degli arrivi turistici internazionali in Arabia Saudita nei primi sette mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2019. Un dato che riflette il successo dell'ambiziosa strategia turistica del Regno nell'ambito del programma Vision 2030.

Il World Tourism Barometer delle Nazioni Unite funge da punto di riferimento globale per misurare le prestazioni del settore turistico, e l'ultimo report evidenzia gli impressionanti risultati dell'Arabia Saudita sia in termini di numero di visitatori che di impatto economico. Il robusto programma di facilitazione dei visti messo in atto dall'Arabia Saudita, compresa l'estensione della concessione di visti elettronici, ha attirato milioni di turisti internazionali, migliorando ulteriormente la connessione del Regno con il resto del mondo.

Gli investimenti dell'Arabia Saudita in progetti di trasformazione, come il Red Sea Project, il NEOM e il Diriyah, hanno spinto la sua crescita turistica. Il World Tourism Barometer delle Nazioni Unite sottolinea il successo di queste enormi iniziative, che rimodellano il panorama turistico globale e consolidano la reputazione dell'Arabia Saudita come destinazione preferita dai viaggiatori in cerca di esperienze di prim'ordine. Vision 2030, il piano di diversificazione economica a lungo termine dell'Arabia Saudita, ha posto il turismo al centro della sua strategia: il Regno ha infatti accolto 109 milioni di turisti nel 2023, ponendo le basi per raggiungere il suo obiettivo a lungo termine di 150 milioni di visitatori annuali entro il 2030. Il turismo rappresenterà anche il 10% del PIL del Regno, con un milione di nuovi impieghi creati nel settore, portando la forza lavoro totale a 1,6 milioni.

Il report delle Nazioni Unite evidenzia il ruolo dell'Arabia Saudita nel favorire la ripresa del turismo internazionale dopo la pandemia attraverso la collaborazione tra governi, settore privato e investitori globali. L'attenzione del Regno al turismo sostenibile, allo sviluppo responsabile e alla connettività regionale ha attirato il riconoscimento dei principali organismi turistici internazionali , tra cui l'Organizzazione mondiale del turismo e il World Travel & Tourism Council (WTTC). La leadership dell'Arabia Saudita si estende oltre i numeri del turismo, con iniziative volte a promuovere la crescita inclusiva, la creazione di posti di lavoro e la buona gestione ambientale.

Con la sostenibilità in prima linea nella sua strategia turistica, l'Arabia Saudita dà la priorità allo sviluppo responsabile, preservando il patrimonio naturale e culturale e soddisfacendo le esigenze del settore turistico in costante crescita nel paese. Il Ministero del Turismo continua a lavorare a stretto contatto con le organizzazioni internazionali e le parti interessate per garantire che la crescita del settore sia in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG) delle Nazioni Unite, promuovendo un'industria del turismo che offra benefici sia alle comunità locali che ai visitatori. Queste partnership, insieme all'attenzione per il turismo sostenibile e inclusivo, hanno rafforzato la reputazione del Paese come player di cruciale importanza nel settore turistico globale.

La storia di successo dell'Arabia Saudita è un modello per altre destinazioni che cercano di incrementare l'afflusso turistico. Le iniziative saudite, che comprendono innovazione, sostenibilità e sviluppo di infrastrutture turistiche su larga scala, dimostrano che una combinazione di pianificazione lungimirante, investimenti strategici, politiche inclusive e collaborazione globale può favorire la crescita anche in un panorama internazionale competitivo.

Informazioni sul Ministero del Turismo Saudita (MT)

Istituito nel 2000, l'MT si dedica a sostenere la crescita a lungo termine dell'industria turistica del Regno. La sua ambizione principale è quella di realizzare la visione del Regno per il turismo creando opportunità e piattaforme che arricchiscano l'esperienza nel settore e promuovano lo sviluppo del capitale umano nazionale. Grazie alla stretta collaborazione con enti governativi, stakeholder del settore, a livello pubblico e privato, l'MT si adopera per agevolare la crescita del turismo sostenibile, resa possibile da politiche oculate, investimenti mirati e iniziative per lo sviluppo dei talenti. La strategia dell'MT è profondamente radicata nell'autenticità araba, basata sui dati e su sistemi di erogazione integrati. La missione dell'MT è aprire le porte dell'Arabia Saudita al mondo, rendendola un vero e proprio hub in cui ogni giorno prendono vita storie turistiche indimenticabili.