L’Arabie saoudite est devenue le pays du G20 affichant la croissance la plus rapide dans le dernier rapport du Baromètre mondial du tourisme des Nations Unies, marquant une étape importante dans l’ascension rapide du Royaume en tant que destination touristique mondiale. Le Baromètre met en évidence une augmentation de 73% des arrivées de touristes internationaux en Arabie saoudite au cours des sept premiers mois de 2024, par rapport à la même période de 2019, reflétant le succès de la stratégie touristique ambitieuse du Royaume dans le cadre de la Vision 2030.

The latest UN World Tourism Barometer report highlights a 73% increase in international tourist arrivals to Saudi Arabia in the first seven months of 2024, compared to the same period in 2019, with Saudi Arabia emerging as the fastest growing G20 country (Graphic: UN Tourism))

Le Baromètre mondial du tourisme des Nations Unies sert de référence mondiale pour mesurer les performances du secteur touristique, et son dernier rapport souligne les réalisations impressionnantes de l’Arabie saoudite en termes de nombre de visiteurs et d’impact économique. Le solide programme de facilitation des visas de l’Arabie Saoudite, y compris l’expansion de son système de visa électronique, a attiré des millions de touristes internationaux, renforçant ainsi la connectivité du Royaume avec le monde.

Les investissements de l’Arabie Saoudite dans des projets transformateurs, tels que le projet de la Mer Rouge, NEOM et Diriyah, ont stimulé la croissance de son tourisme. Le Baromètre du tourisme mondial des Nations Unies souligne le succès de ces gigantesques projets, qui remodèlent le paysage touristique mondial et consolident la réputation de l’Arabie saoudite en tant que destination de choix pour les voyageurs en quête d’expériences de classe mondiale. Vision 2030, le plan de diversification économique à long terme de l'Arabie saoudite, a placé le tourisme au centre de sa stratégie, le Royaume accueillant 109 millions de touristes en 2023, ouvrant la voie à la réalisation de son objectif à long terme de 150 millions de visiteurs par an d'ici 2030. Le tourisme représentera également 10% du PIB du Royaume, avec un million de nouveaux emplois créés dans le secteur, portant l'effectif total à 1,6 million.

Le rapport de l’ONU souligne le rôle de l’Arabie saoudite dans la reprise du tourisme international après la pandémie grâce à la collaboration entre les gouvernements, le secteur privé et les investisseurs mondiaux. L’accent mis par le Royaume sur le tourisme durable, le développement responsable et la connectivité régionale a été reconnu par les principaux organismes mondiaux du tourisme, notamment l’ONU Tourisme et le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC). Le leadership de l’Arabie saoudite s’étend au-delà des chiffres du tourisme, avec des initiatives visant à promouvoir une croissance inclusive, la création d’emplois et la gestion de l’environnement.

Plaçant la durabilité au premier plan de sa stratégie touristique, l’Arabie saoudite donne la priorité au développement responsable, en préservant son patrimoine naturel et culturel tout en répondant aux besoins de son secteur touristique en pleine croissance. Le ministère du Tourisme continue de travailler en étroite collaboration avec les organisations internationales et les parties prenantes pour garantir que la croissance du tourisme s’aligne sur les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, favorisant ainsi une industrie touristique qui profite à la fois aux communautés locales et aux visiteurs. Ces partenariats, ainsi que l’accent mis par le Royaume sur le tourisme durable et inclusif, ont renforcé sa réputation d’acteur clé du secteur touristique mondial.

La réussite de l’Arabie Saoudite constitue un modèle pour d’autres destinations cherchant à stimuler leur propre tourisme. Les initiatives du Royaume, comprenant l’innovation, la durabilité et le développement d’infrastructures touristiques à grande échelle, prouvent qu’une combinaison de planification visionnaire, d’investissements stratégiques, de politiques inclusives et de collaboration mondiale peut stimuler la croissance même dans un paysage international concurrentiel.

Àpropos du ministère saoudien du Tourisme (MT)

Fondé en 2000, le ministère saoudien du Tourisme (MT) se consacre à soutenir la croissance à long terme de l'industrie touristique du Royaume. Son ambition première est de réaliser la vision du Royaume en matière de tourisme en créant des opportunités et des plateformes qui enrichissent l'expérience touristique et favorisent le développement du capital humain national. En collaborant étroitement avec les entités gouvernementales, les parties prenantes de l'industrie et les secteurs public et privé, MT s'efforce de stimuler la croissance du tourisme durable, rendue possible par des politiques avant-gardistes, des investissements ciblés et des initiatives de développement des talents. La stratégie MT est profondément ancrée dans l’authenticité arabe, alimentée par des données et des systèmes de livraison intégrés. Au cœur de la mission de MT, l’ouverture des portes de l'Arabie Saoudite au monde, en faisant d'elle une plaque tournante où des histoires touristiques inoubliables prennent vie au quotidien.