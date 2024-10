TORONTO--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

Les détenteurs d’une Passe Porter ont instantanément accès aux dépenses admissibles VIPorter et aux avantages Grand Voyageur sur tous les vols inclus dans leur carte au moment de l’achat. Il s’agit d’une offre inédite dans l’industrie en Amérique du Nord. Les avantages VIPorter seront offerts aux clients fidèles qui choisissent de voyager régulièrement avec Porter Airlines.

La Passe Porter offre aux grands voyageurs un moyen simple et économique d’acheter de 10 à 100 crédits de vol à un prix fixé pour une utilisation sur des itinéraires désignés ou dans l’ensemble du réseau de Porter pendant un an. À l’achat de presque n’importe quelle Passe Porter, les passagers obtiennent immédiatement un montant de dépenses admissibles suffisant pour devenir un Grand Voyageur de VIPorter. Pour les cartes de 20 crédits de vol ou plus, les dépenses admissibles sont transférables à d’autres membres de VIPorter désignés. Les voyageurs recevront des points VIPorter pour chaque vol au moment du voyage.

Les passagers ont droit à plus d’avantages de voyage à mesure qu’ils atteignent les quatre statuts d’adhésion Grand Voyageur. Parmi les avantages supplémentaires, mentionnons l’accumulation rapide de points VIPorter, les services réservés à l’aéroport, l’attribution gratuite de sièges, l’accès gratuit à des sièges PorterClassique Place Plus avec plus d’espace pour les jambes, l’enregistrement gratuit des bagages, et une flexibilité de l’itinéraire de voyage.

« Les autres programmes similaires n’offrent des dépenses admissibles qu’une fois le voyage terminé, ce qui ne permet généralement pas aux passagers de profiter pleinement de leurs avantages avant leur dernier vol, explique Edmond Eldebs, vice-président principal et directeur commercial de Porter Airlines. La Passe Porter permet aux grands voyageurs d’acquérir instantanément un statut de fidélité et d’accéder à de précieux avantages dès leur premier vol. Cette offre inégalée n’est qu’une des nombreuses façons dont nous respectons les voyageurs en classe économique afin de leur offrir les services excellents qu’ils méritent. »

Le programme de Passes Porter a récemment été élargi pour s’accommoder à la croissance rapide du réseau de la compagnie aérienne en Amérique du Nord. Les nouvelles options simplifient la personnalisation, la planification et le plaisir des voyages en classe économique. Cela comprend le triangle de l’Est du Canada formé par Toronto (Billy Bishop et Pearson), Ottawa et Montréal, le triangle de l’Ouest du Canada <>, le triangle de la Floride <>, le triangle de l’Ouest des États-Unis <>, le triangle du Nord-Est des États-Unis <>, Partout (Canada) et Partout (Amérique du Nord).

Les passagers peuvent également opter pour l’expérience tout inclus en classe économique supérieure de Porter avec la Passe PorterRéserve. En plus des inclusions PorterClassique comme la bière et le vin gratuits, l’absence de sièges du milieu et le Wi-Fi haute vitesse gratuit sur tous les itinéraires Embraer E195-E2, les passagers de PorterRéserve ont droit à l’enregistrement prioritaire, à des billets flexibles et à des sièges avec plus d’espace pour les jambes. Des cocktails prémélangés de qualité supérieure et des repas frais et sains sont également offerts sans frais supplémentaires sur les trajets plus longs.

Les passagers peuvent acheter à prix fixe 10, 20, 50 ou 100 crédits de vol à la fois. Les ensembles de 20 crédits ou plus sont transférables d’une personne à l’autre pour une flexibilité optimale.

Une description complète des villes incluses avec chaque Passe Porter ainsi que les prix associés se trouvent à l’adresse https://www.flyporter.com/fr-ca/book-travel/porter-pass. Pour en savoir plus sur les avantages offerts par VIPorter Grand Voyageur, consultez le site Web suivant : https://www.flyporter.com/fr-ca/about-porter/viporter.