Les villes finlandaises veulent encourager les centres urbains à contribuer à la préservation de la nature au niveau international. Les dirigeants des 10 plus grandes villes finlandaises s’engagent à atteindre des objectifs concrets pour enrayer la perte de biodiversité.

Cities in Finland want to encourage cities to help preserve nature internationally. The leaders of Finland’s 10 largest cities commit to concrete targets for halting the loss of biodiversity. Photo: Visit Tampere, summer colors in Arboretum. Drone: Laura Vanzo.

L’urbanisation et le développement de plus en plus dense affaiblissent la nature locale. La Finlande étant réputée pour la propreté de sa nature, ses villes en pleine expansion veulent sauvegarder le lien de leurs habitants avec la nature.

Les maires des 10 plus grandes villes de Finlande s’engagent à travailler ensemble pour enrayer la perte de biodiversité. Ces dirigeants promettent de prendre soin des parcs, des forêts et des zones aquatiques de leur ville. Des actions et des objectifs concrets visant à enrayer la perte de biodiversité seront inclus dans les stratégies des villes, au même titre que l’atténuation du changement climatique. Sur les quelque 5,6 millions de Finlandais, environ 2,4 millions vivent dans les 10 plus grandes villes.

La Finlande s’est déjà engagée à stopper la perte de biodiversité d’ici à 2030 et à l’inverser. Aujourd’hui, les villes ont accepté d’unir leurs forces pour élaborer un plan de mise en œuvre de la loi européenne sur la restauration de la nature.

Les travaux menés dans les villes finlandaises ont une dimension mondiale

Akanksha Khatri , responsable de la nature et de la biodiversité au Forum économique mondial (FEM), invite les villes à prendre des mesures concrètes en faveur de la nature. Seuls 37 % des 500 plus grandes villes du monde disposent d’un plan d’amélioration de l’état de la nature. S’il existe des objectifs, ils se situent souvent à un échelon plus élevé.

« Il est vital et stratégiquement nécessaire que les villes prennent des mesures coordonnées en faveur de la nature, compte tenu des défis climatiques, sanitaires et infrastructurels auxquels elles sont confrontées », déclare Akanksha Khatri.

Selon elle, plus de 40 % du produit intérieur brut des villes du monde entier est menacé par la perte de biodiversité.

« Nous avons une chance si nous concevons et construisons les villes différemment et si nous nous concentrons sur la consommation urbaine, qui a également des répercussions en dehors des villes. »

Akanksha Khatri s’est exprimée lors du Forum sur la nature urbaine organisé pour la première fois à Tampere. Ce forum a abordé la question de la conciliation du développement et de la biodiversité, ainsi que l’importance de la nature pour le bien-être des citadins.

