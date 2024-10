Dubaï, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

Pour célébrer son 10ème anniversaire, l'Organisation mondiale des zones franches (World FZO) a lancé une nouvelle identité d’entreprise. L’annonce a été faite lors du 10ème Congrès Mondial de la World FZO organisé à Dubaï sous le thème « Les Zones et l’évolution des structures économiques mondiales – Débloquer de nouvelles opportunités d’investissement ».

Dr. Mohammad Al Zarooni Chairman of World FZO (Photo: AETOSWire)

A l’occasion du lancement de cette nouvelle identité, la World FZO a également dévoilé une nouvelle vision, mission et son objectif futur. La nouvelle vision a pour but de promouvoir le progrès économique mondial, la durabilité et la croissance inclusive, grâce à des zones franches habilitées qui établissent une référence en matière de l’avancement économique. Par ailleurs, et dans le cadre de sa nouvelle mission, la World FZO vise à travailler conjointement avec les zones franches à travers le monde, en les soutenant par le biais du partage des connaissances, du réseautage, du soutien et de la consultation, pour renforcer leur impact positif et leurs contributions au développement économique et social dans leurs pays respectifs.

La World FZO a réaffirmé son engagement à défendre ses valeurs fondamentales, tout en renforçant son approche grâce à de nouvelles pratiques et en suivant la cadence des changements rapides à l’échelle mondiale. Cette approche avant-gardiste permet à la World FZO de transformer les perceptions prévalentes et de mettre en lumière ses méthodes originales et novatrices.

Grâce à sa nouvelle identité, la World FZO réaffirme également sa détermination à lancer des initiatives ciblées et transparentes qui étayent son rôle de « catalyseur positif » de changement sur la scène mondiale.

La nouvelle identité de la World FZO repose sur trois piliers stratégiques : l’Impact, l’Influence et la Confiance. Sa détermination à faire un impact significatif favorisera la croissance durable et l’efficacité, en garantissant que les zones franches restent toujours à l’avant-garde du développement socio-économique et de l’innovation. Dans le cadre du deuxième pilier, l’Influence, la World FZO vise à façonner l’avenir du commerce et de l’investissement mondiaux en soutenant l’adoption de politiques qui favorisent la croissance et offrent des possibilités pour les entreprises et les collectivités. En outre, en renforçant la Confiance, l'Organisation mondiale des zones franches (World FZO) réaffirmera son rôle d’allié indéfectible, fournissant le soutien nécessaire pour surmonter les complexités d’un paysage mondial de plus en plus complexe et évolutif.

Pour naviguer avec assurance dette nouvelle phase, la World FZO vise à ouvrir de nouveaux horizons en matière de l’investissement et d’encourager les contributions sociales en soutenant les initiatives ambitieuses pour un futur zéro émission nette.

La World FZO reste résolument engagée à promouvoir les relations commerciales et les partenariats entre les zones économiques de ses pays membres, tout en élargissant ses activités pour comprendre les secteurs économiques émergents. Ces secteurs répondent aux exigences émergentes à l’ère de l’intelligence artificielle, du commerce numérique, de la quatrième révolution industrielle (4IR) et des technologies de pointe.

