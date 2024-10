DALLAS--(BUSINESS WIRE)--sep 19, 2024--

Mary Kay Inc., een wereldleider in huidverzorging en cosmetica, kondigt met trots haar uitbreiding naar Kirgiztan aan, een belangrijke mijlpaal in haar voortdurende internationale groeistrategie. Deze opwindende ontwikkeling getuigt van Mary Kay's toewijding aan het empoweren van vrouwen en het leveren van innovatieve, hoogwaardige huidverzorging en schoonheidsproducten over de hele wereld.

Mary Kay’s expansion into Kyrgyzstan marks another step forward in the company’s mission to enrich women’s lives around the world, offering top-tier beauty products and unparalleled business opportunities. (Photo: Business Wire)

De schoonheids- en persoonlijke verzorgingsmarkt maakt internationaal een robuuste groei door, met een bijna verdubbeld verkoopvolume in deze categorieën in de afgelopen jaren. Verwacht wordt dat de schoonheidsmarkt in 2027 ongeveer 580 miljard dollar zal bedragen, met een groei van naar schatting 6% per jaar 1 terwijl de omvang van de directe verkoopmarkt in 2028 naar schatting 286,7 miljard dollar op zal leveren 2. Deze fenomenale groei is te danken aan het feit dat steeds meer mensen kiezen voor het ondernemerschap en op zoek gaan naar flexibele en lonende zakelijke mogelijkheden. Mary Kay herkent deze stijgende trend en heeft zich strategisch uitgebreid naar Kirgiztan om aan de toenemende vraag naar schoonheidsproducten van topkwaliteit en ondernemerskansen te voldoen.

“Ik heb er alle vertrouwen in dat onze uitbreiding naar Kirgiztan talloze vrouwen zal inspireren om de transformerende kracht van de bekroonde producten van Mary Kay te ontdekken en dat het onze positie als het nummer 1 Direct Selling Brand voor huidverzorging en kleurcosmetica in de wereld versterkt 3,” aldus Tara Eustace, President van Mary Kay voor de Europese regio. "Mary Kay Ash heeft vaak gezegd dat we veel meer doen dan alleen cosmetica verkopen - we veranderen levens. Deze overtuiging ligt aan de basis van alles wat we doen. Ik ben enthousiast om getuige te zijn van de ongelooflijke impact die we zullen hebben op de vrouwen van Kirgiztan."

De activiteiten van Mary Kay Kirgiztan zullen worden geleid vanuit het Mary Kay Kazachstan kantoor in Almaty, wat zorgt voor een naadloze integratie en ondersteuning van de nieuwe markt. Konstantin Kulinitch, algemeen directeur van Mary Kay Kazachstan, deelde zijn enthousiasme: “We zijn verheugd om onze activiteiten naar Kirgiztan uit te breiden, waar we een enorm potentieel voor groei zien. Ons team in Almaty is toegewijd om de best mogelijke ondersteuning te bieden aan onze onafhankelijke schoonheidsconsulenten in Kirgiztan, om hen te helpen succesvolle bedrijven op te bouwen en hun dromen te verwezenlijken.”

Ter ere van deze belangrijke uitbreiding organiseerde Mary Kay een reeks evenementen in Bishkek, de hoofdstad van Kirgiztan, om consumenten kennis te laten maken met de gerenommeerde huidverzorging, kleurcosmetica en parfums van het merk. Deze evenementen benadrukten ook de unieke zakelijke mogelijkheden die Mary Kay biedt, door mensen in staat te stellen hun toekomst in eigen hand te nemen.

Mary Kay's uitbreiding naar Kirgiztan betekent een volgende stap voorwaarts in de missie van het bedrijf om het leven van vrouwen over de hele wereld te verrijken door schoonheidsproducten van topkwaliteit en ongeëvenaarde zakelijke mogelijkheden aan te bieden.

