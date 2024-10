DALLAS--(BUSINESS WIRE)--wrz 20, 2024--

Mary Kay Inc., wiodąca marka w kategorii preparatów do pielęgnacji urody i kosmetyków do makijażu na całym świecie, ma przyjemność poinformować o rozszerzeniu działalności na Kirgistan jako istotnego etapu nieustannie realizowanej międzynarodowej strategii na rzecz rozwoju. Ta wspaniała wiadomość odzwierciedla zaangażowanie Mary Kay na rzecz upodmiotowienia kobiet i zapewnienia innowacyjnych produktów wysokiej jakości do pielęgnacji urody i makijażu na całym świecie.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240919128918/pl/

Mary Kay’s expansion into Kyrgyzstan marks another step forward in the company’s mission to enrich women’s lives around the world, offering top-tier beauty products and unparalleled business opportunities. (Photo: Mary Kay Inc.)

Rynek produktów do pielęgnacji urody i higieny osobistej prężnie rozwija się na całym świecie, a wielkość sprzedaży w tych kategoriach w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła niemal dwukrotnie. Według prognoz do 2027 r. wartość rynku produktów do pielęgnacji urody ma wynieść ok. 580 mld USD, a wzrost w tym segmencie ma odbywać się w tempie 6 procent w skali roku 1, natomiast rynek sprzedaży bezpośredniej ma osiągnąć wartość 286,7 mld USD do 2028 r. 2. Ten imponujący wzrost wynika z faktu, że coraz więcej osób stawia na przedsiębiorczość i poszukuje elastycznych, a zarazem rentownych możliwości biznesowych. Mając na uwadze tę tendencję wzrostową, Mary Kay strategicznie rozszerza zakres swojej działalności na Kirgistan, pragnąc wyjść naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu na produkty do pielęgnacji urody klasy premium oraz zainteresowaniu możliwościami dla przedsiębiorców.

– Jestem przekonana, że nasza ekspansja w Kirgistanie zainspiruje wiele kobiet do odkrycia transformacyjnego potencjału nagradzanych produktów Mary Kay oraz wzmocni naszą pozycję jako marki nr 1 na świecie w kategorii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu dostępnych w sprzedaży bezpośredniej 3 – powiedziała Tara Eustace, prezeska Mary Kay na region Europy. – Mary Kay Ash często mawiała, że nasza działalność obejmuje o wiele więcej niż tylko sprzedaż kosmetyków – zmieniamy życie ludzi. To przekonanie leży u podstaw wszystkich naszych działań, dlatego ogromnie cieszę się na myśl o niesamowitym wpływie, jaki nasza działalność wywrze na kobiety mieszkające w Kirgistanie.

Działalność Mary Kay w Kirgistanie będzie zarządzana z biur Mary Kay w Ałmaty (Kazachstan), aby zapewnić bezproblemową integrację oraz wsparcie nowego rynku. Konstantin Kulinitch, dyrektor generalny Mary Kay Kazachstan, z entuzjazmem podkreśla: „Ogromnie cieszymy się z rozszerzenia zakresu działalności na Kirgistan, w którym dostrzegamy niesamowity potencjał pod względem rozwoju. Nasz zespół w Ałmaty jest gotowy zapewnić jak najlepsze wsparcie naszym niezależnym konsultantkom kosmetycznym w Kirgistanie, aby pomóc im w stworzeniu rentownych firm i spełnieniu marzeń”.

Świętując ten ważny krok, Mary Kay zorganizowała szereg wydarzeń w stolicy Kirgistanu, mieście Biszkek, aby zaprezentować konsumentom słynne produkty marki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do makijażu oraz zapachy. Wydarzenia te posłużyły również do podkreślenia wyjątkowych możliwości biznesowych oferowanych przez Mary Kay, by wzmacniać pozycję pojedynczych osób, pomagając im przejąć kontrolę nad swoją przyszłością.

Ekspansja Mary Kay w Kirgistanie stanowi kolejny krok na drodze do realizacji misji firmy, jaką jest wzbogacanie życia kobiet na całym świecie za pomocą najlepszych produktów do pielęgnacji urody i niezrównanych możliwości biznesowych.

Więcej informacji na temat globalnej działalności, przywództwa, misji i zaangażowania Mary Kay na rzecz wzbogacania życia kobiet można znaleźć na stronie www.marykayglobal.com.

Informacje o Mary Kay

