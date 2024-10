DALLAS--(BUSINESS WIRE)--sep. 19, 2024--

Mary Kay Inc., líder mundial en el cuidado de la piel y cosméticos de color, se enorgullece en anunciar su expansión a Kirguistán, marcando un hito importante en su estrategia de crecimiento internacional. Este acontecimiento apasionante subraya el compromiso de Mary Kay de empoderar a la mujer y ofrecer productos innovadores y de alta calidad para el cuidado de la piel y la belleza en todo el mundo.

El mercado de la belleza y el cuidado personal está experimentando un fuerte crecimiento a escala internacional, con un volumen de ventas en estas categorías que casi se ha duplicado en los últimos años. Según las previsiones, el mercado de la belleza alcanzará aproximadamente los 580 000 millones de dólares en 2027, con un crecimiento proyectado del 6% anual 1, mientras que se calcula que el tamaño del mercado de la venta directa alcanzará los 286 700 millones de dólares en 2028 2. Este crecimiento fenomenal se debe a que cada vez más personas se inclinan por el espíritu empresarial y buscan oportunidades de negocio flexibles y gratificantes. Reconociendo el auge de esta tendencia, Mary Kay se ha expandido estratégicamente a Kirguistán para satisfacer la creciente demanda de productos de belleza de primera calidad y oportunidades empresariales.

“Estoy segura de que nuestra expansión a Kirguistán inspirará a innumerables mujeres a descubrir el poder transformador de los galardonados productos Mary Kay y fortalecerá nuestra posición como la marca de venta directa de cosméticos para el cuidado de la piel y de color número 1 en el mundo 3 ”, señaló Tara Eustace, presidenta de la Región Europea de Mary Kay. “Mary Kay Ash suele decir que hacemos mucho más que vender cosméticos: cambiamos vidas. Esta convicción está en el corazón de todo lo que hacemos. Me emociona ser testigo del increíble impacto que tendremos en las mujeres de Kirguistán”.

Las operaciones de Mary Kay Kirguistán se gestionarán desde las oficinas de Mary Kay Kazajistán en Almaty, lo que garantizará una integración perfecta y el apoyo al nuevo mercado. Konstantin Kulinitch, director general de Mary Kay Kazajistán, compartió su entusiasmo: “Nos ilusiona la idea de ampliar nuestras operaciones a Kirguistán, donde vemos un enorme potencial de crecimiento. Nuestro equipo en Almaty está comprometido a proporcionar el mejor apoyo posible a nuestras Consultoras de Belleza Independientes en Kirguistán, ayudándolas a construir negocios exitosos, y alcanzar sus sueños”.

Para celebrar esta importante expansión, Mary Kay organizó una serie de eventos en Bishkek, la capital de Kirguistán, en los que presentó a las consumidoras el famoso cuidado de la piel, los cosméticos de color y las fragancias de la marca. Estos eventos también destacaron la oportunidad de negocio única que ofrece Mary Kay, empoderando a las personas para que tomen el control de su futuro.

La expansión de Mary Kay a Kirguistán supone un paso más en la misión de la compañía de enriquecer la vida de las mujeres de todo el mundo, ofreciendo productos de belleza del más alto nivel y oportunidades de negocio inigualables.

Para obtener más información sobre las operaciones globales, el liderazgo, la misión y el compromiso de Mary Kay para enriquecer la vida de las mujeres, visite www.marykayglobal.com.

Acerca de Mary Kay

Antes. Ahora. Siempre. Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una empresa global con millones de miembros del cuerpo de ventas independientes en más de 35 países. Durante 60 años, la oportunidad Mary Kay ha empoderado a las mujeres para que definan su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, de maquillaje, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y el maltrato doméstico y motivar a los jóvenes a perseguir sus sueños. Obtenga más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en X (anteriormente conocido como Twitter).