DALLAS--(BUSINESS WIRE)--set 19, 2024--

Mary Kay Inc., una delle principali realtà internazionali nel settore della cura della pelle e dei cosmetici, è orgogliosa di annunciare la sua espansione in Kirghizistan, segnando una pietra miliare nella sua strategia di crescita internazionale continua. Questo sviluppo molto interessante sottolinea l’impegno di Mary Kay a valorizzare le capacità delle donne e offrire prodotti di bellezza e per la cura della pelle innovativi e di alta qualità in tutto il mondo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20240919143866/it/

Mary Kay’s expansion into Kyrgyzstan marks another step forward in the company’s mission to enrich women’s lives around the world, offering top-tier beauty products and unparalleled business opportunities. (Photo: Business Wire)

Il settore dei cosmetici sta registrando una forte crescita a livello internazionale – le vendite sono quasi raddoppiate negli ultimi anni – e si prevede che raggiungerà il valore di circa 580 miliardi di dollari entro il 2027, crescendo a un tasso previsto del 6% all’anno 1 mentre si stima che il valore del settore delle vendite dirette raggiungerà i 286,7 miliardi di dollari entro il 2028. 2 Questa crescita straordinaria è dovuta al numero sempre maggiore di persone che seguono il percorso dell’imprenditorialità cercando opportunità commerciali flessibili e gratificanti. Riconoscendo questa tendenza in crescita, Mary Kay si sta espandendo strategicamente in Kirghizistan per soddisfare la domanda sempre maggiore di prodotti di bellezza di alta qualità e di opportunità imprenditoriali.

“Sono sicura che la nostra espansione in Kirghizistan ispirerà innumerevoli donne a scoprire la potenza trasformativa dei pluripremiati prodotti Mary Kay e rafforzerà la nostra posizione di Brand n. 1 al mondo per la vendita diretta di prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati 3 ”, commenta Tara Eustace, Presidente Regione Europa presso Mary Kay. “Mary Kay Ash spesso ha detto che facciamo molto di più della semplice vendita di cosmetici – cambiamo la vita delle persone. Questo convincimento è al cuore di tutto ciò che facciamo e guardo con fiducia all’opportunità di vedere l’incredibile impatto che avremo sulla vita delle donne del Kirghizistan”.

Le operazioni Mary Kay in Kirghizistan saranno gestite dagli uffici Mary Kay in Kazakistan, ad Almaty, assicurando l’integrazione e il supporto per il nuovo mercato. Konstantin Kulinitch, Direttore generale Mary Kay Kazakistan, condivide questo entusiasmo: “Guardiamo con fiducia all’opportunità di espandere le nostre operazioni in Kirghizistan, dove vediamo un potenziale di crescita eccezionale. Il nostro team di Almaty è impegnato nell’offrire il miglior sostegno possibile ai nostri consulenti indipendenti per i prodotti di bellezza in Kirghizistan affinché possano creare imprese di successo e realizzare i loro sogni”.

Per celebrare questa significativa espansione Mary Kay ha ospitato una serie di eventi a Bishkek, la capitale del Kirghizistan, presentando ai consumatori i famosi prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati e profumi. Questi eventi hanno anche evidenziato l’opportunità commerciale unica offerta da Mary Kay, che mette in grado le persone di prendere il controllo del loro futuro.

L’espansione di Mary Kay in Kirghizistan segna un altro passo avanti nella sua mission – arricchire la vita delle donne di tutto il mondo, offrendo prodotti di bellezza della massima qualità e opportunità commerciali ineguagliate.

Per maggiori informazioni sulle operazioni globali di Mary Kay, sulla sua leadership, mission e impegno ad arricchire la vita delle donne, visitare www.marykayglobal.com.

Profilo di Mary Kay

Allora. Oggi. Sempre. Una delle prime a infrangere il tetto di cristallo, Mary Kay Ash ha realizzato il sogno di fondare il suo marchio di prodotti di bellezza nel 1963 in Texas con un obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno è diventato un'azienda globale on milioni di collaboratori indipendenti in oltre 35 Paesi. Da 60 anni, l'opportunità Mary Kay emancipa le donne per determinare il proprio futuro attraverso la formazione, il mentoring, la rappresentanza e l'innovazione. Mary Kay è impegnata a investire nella scienza alla base della bellezza e a realizzare prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, integratori alimentari e fragranze all'avanguardia. Mary Kay crede nella conservazione del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne sopravvissute al cancro e alla violenza domestica, e nell'incoraggiare i giovani affinché seguano i propri sogni. Per saperne di più visitare il sito marykayglobal.com, seguire l'azienda su Facebook, Instagram, e LinkedIn, o su X (ex Twitter).