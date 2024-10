DALLAS--(BUSINESS WIRE)--sept. 19, 2024--

L'entreprise Mary Kay Inc., l'un des leaders mondiaux des produits de soin de la peau et des cosmétiques, est fière d'annoncer son expansion au Kirghizistan, étape importante de sa stratégie de croissance à l'échelle internationale. Ce lancement prometteur souligne l'engagement de Mary Kay en faveur du pouvoir d'action des femmes et de la fourniture, à travers le monde, de produits de soin et de beauté innovants et d'une qualité irréprochable.

Le marché de la beauté et des produits de soin est en pleine croissance au niveau international, avec un chiffre d'affaires qui a presque doublé au cours des dernières années sur ces segments. Le marché de la beauté devrait atteindre environ 580 milliards de dollars d'ici 2027, soit une croissance de 6 % par an 1 tandis que le marché de la vente directe devrait se chiffrer à 286,7 milliards de dollars d'ici 2028 2. Cette croissance exceptionnelle tient au fait que de plus en plus de personnes se tournent vers l'entrepreneuriat et recherchent des opportunités professionnelles à la fois souples et enrichissantes. Face à cette évolution, Mary Kay s'est implantée au Kirghizstan dans une optique stratégique, afin de répondre à une demande grandissante de produits de beauté haut de gamme et d'opportunités entrepreneuriales.

« Je suis convaincue que notre expansion au Kirghizistan incitera de très nombreuses femmes à découvrir le pouvoir de transformation des produits Mary Kay, maintes fois récompensés, et renforcera le positionnement de Mary Kay comme première marque de vente directe de produits de soin de la peau et de cosmétiques de couleur au monde ». 3 » a déclaré Tara Eustace, Présidente de Mary Kay Europe. « Mary Kay Ash a toujours dit que nous faisions bien plus que vendre des produits cosmétiques : nous transformons des vies. Cette conviction est au cœur de toutes nos actions, et je suis impatiente de découvrir l'impact formidable que nous aurons sur les femmes du Kirghizistan ».

Les opérations de Mary Kay Kyrgyzstan seront gérées depuis les bureaux de Mary Kay Kazakhstan, à Almaty, ce qui garantira une intégration et un soutien sans faille pour le nouveau marché. Konstantin Kulinitch, Directeur général de Mary Kay Kazakhstan, a partagé son enthousiasme : « Nous sommes ravis d'étendre nos activités au Kirghizistan, où nous percevons un énorme potentiel de croissance. Notre équipe à Almaty s'engage à fournir le meilleur soutien possible à nos conseillères de beauté indépendantes au Kirghizistan, en les aidant à créer des entreprises prospères et à réaliser leurs rêves ».

Pour saluer cette expansion marquante, Mary Kay a organisé toute une série d'événements à Bishkek, la capitale du Kirghizistan, afin de présenter aux consommateurs les produits de soin, les cosmétiques de couleur et les parfums de la marque, dont la réputation n'est plus à faire. Ces événements ont également permis de présenter l'opportunité commerciale unique qu'offre Mary Kay, grâce à laquelle les personnes peuvent prendre leur avenir en main.

L'expansion de Mary Kay au Kirghizistan est un nouveau pas en avant dans la mission de l'entreprise, à savoir enrichir la vie des femmes du monde entier en leur proposant des produits de beauté de qualité optimale et des opportunités commerciales sans précédent.

Pour plus d'informations sur les opérations de Mary Kay à l'échelle mondiale, sur les dirigeants de l'entreprise, sur sa mission et sur son engagement à enrichir la vie des femmes, visitez le site www.marykayglobal.com.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté en 1963, avec un objectif : enrichir la vie des femmes. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans plus de 35 pays. Depuis 60 ans, l'opportunité Mary Kay permet aux femmes de tracer leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, au plaidoyer et à l'innovation. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins de la peau, de produits cosmétiques de couleur, de compléments nutritionnels, et parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay croit en la préservation de notre planète pour les générations futures, en la protection des femmes touchées par le cancer et les abus domestiques, et en la nécessité d'encourager les jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, et LinkedIn, ou suivez-nous sur X (anciennement Twitter).