Merz Aesthetics, la plus grande entreprise mondiale d'esthétique médicale dédiée, a annoncé aujourd’hui le lancement d’Ultherapy PRIME – un traitement esthétique médical non invasif, homologué par la FDA, qui fournit un lifting vraiment personnalisé et durable du derme au cours d’une seule séance sans aucune période d’indisponibilité. 1

La plateforme Ultherapy PRIME est une nouvelle déclinaison d’Ultherapy®, qui a été reconnue comme la norme de référence pour le lifting non chirurgical sur la base de la quantité importante de données cliniques, d’un mécanisme d’action bien établi et du niveau de satisfaction élevé des patients. 1,2,3 S'appuyant sur un héritage de résultats naturels éprouvés, Ultherapy PRIME redéfinit l'avenir du lifting non invasif de la peau en combinant de manière unique une technologie à ultrasons, une imagerie vive en temps réel et des résultats éprouvés. Ces avancées favorisent des résultats durables associés à une peau d'apparence plus saine. 1,2,3,4,5

La plateforme dispose d'une conception moderne avec un système d'exploitation avancé, offrant des traitements 20 % plus rapides*, une ergonomie élevée et des flux de travail plus efficaces pour les professionnels de la santé esthétique. Grâce à un écran 35 % plus grand et un taux d’actualisation de l’image plus rapide, Ultherapy PRIME offre des images plus nettes et lumineuses, sous tous les angles, ainsi qu’une expérience de visualisation dynamique. 8

« Le lancement d’Ultherapy PRIME démontre notre volonté de persévérer dans l’innovation », déclare Bob Rhatigan, PDG, Merz Aesthetics. « En tant que leader du lifting non invasif, nous sommes ravis d’offrir Ultherapy PRIME à nos clients qui est à la fois une plateforme de nouvelle génération d'avant-garde, une technologie éprouvée et une option de traitement personnalisable et durable. »

La technologie unique d’Ultherapy PRIME avec visualisation en temps réel va au-delà des autres traitements non invasifs pour cibler les couches de tissu riches en collagène et en élastine à plusieurs profondeurs, fournissant une énergie cohérente et précise aux endroits où le patient en a le plus besoin. 1,2,3,4,6,7 Le mécanisme d’action d’Ultherapy PRIME permet un lifting personnalisé de la peau grâce à une stimulation du collagène et de l’élastine, qui peut durer jusqu’à un an voire plus. 1,2,3,4,6,7 ll s'agit une excellente option de traitement pour tous les types et tous les teints de peau afin de maintenir une apparence jeune et saine en une seule séance, sans aucun temps d'indisponibilité. 1

Avec trois millions de traitements d'Ultherapy effectués dans le monde entier, Ultherapy PRIME effectue un lifting efficace et sécurisé du derme, sur les sourcils, le menton et le cou et améliore les lignes et les rides sur le décolleté. 1,2,3 Avec la satisfaction patient d’Ultherapy à 95 % à la première année et l’un des ensembles de preuves cliniques les plus solides, cité dans plus de 120 publications et 56 études cliniques, 2,4 Ultherapy PRIME repose sur un héritage de traitements sûrs et efficaces. Ultherapy PRIME est le lifting VISIBLE.

« Plus que jamais, les patients recherchent des traitements adaptés à leurs besoins uniques en matière de peau. C’est pourquoi Ultherapy est une pierre angulaire de mon cabinet », déclare la dermatologue Sabrina Fabi, MD, de renommée mondiale et certifiée par le conseil d’administration. « La nouvelle plateforme Ultherapy PRIME offre tous les avantages exclusifs d'Ultherapy pour le lifting non invasif et durable, avec des avancées significatives. Ultherapy PRIME améliore la qualité de la peau, prenant en charge tous les types de peau et répondant aux divers besoins des patients à la recherche d'un lifting non invasif et d'une apparence plus jeune et plus saine en une seule séance et sans aucun temps d'indisponibilité. »

À propos de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics est une entreprise de médecine esthétique qui donne depuis des années les moyens aux professionnels de la santé, aux patients et aux employés de vivre chaque jour avec confiance. Nous aspirons à aider les personnes du monde entier à mieux vivre, à se sentir mieux et à valoriser leur image, selon leurs propres termes. Notre gamme de produits cliniquement éprouvée comprend des produits injectables, des dispositifs et des traitements de soins cutanés conçus pour répondre à tous les besoins de nos patients, dans le respect des normes de sécurité et d’efficacité les plus élevées. Entre les mains familiales depuis plus de 115 ans, Merz Aesthetics est reconnu pour former des connexions uniques avec ses clients, qui sont considérés comme les membres d'une famille. Le siège de Merz Aesthetics se situe à Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis, et des succursales commerciales sont implantées dans 90 pays à travers le monde. L’entreprise fait également partie de Merz Group, fondé en 1908 et basé à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter merzaesthetics.com.

À propos d'Ultherapy ® :

Homologué par la FDA, la procédure non invasive Ultherapy ® est indiquée dans le modelage dermatologique et le lifting non invasif du derme sans chirurgie de la face supérieure, inférieure, du cou et du décolleté. Les effets indésirables les plus courants signalés pendant les essais cliniques sont les rougeurs, les tuméfactions, la douleur et les effets nerveux transitoires. Les événements indésirables signalés suite à la surveillance post-commercialisation sont indiqués dans le mode d’emploi. Veuillez consulter le mode d’emploi pour des informations sur le produit et son innocuité, y compris la liste complète de ces événements en allant sur Ultherapy.com/IFU.

