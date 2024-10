RALEIGH, North Carolina--(BUSINESS WIRE)--set 24, 2024--

Merz Aesthetics, la più grande azienda al mondo nel settore della cosmesi medica, annuncia il lancio di Ultherapy PRIME – un trattamento non invasivo che realizza un lifting personalizzato e duraturo* in una sola seduta con nessun tempo di inattività. 1

Merz Aesthetics Announces the Launch of Ultherapy PRIME Platform as the Next Generation of Nonsurgical Skin Lifting Treatments (Photo: Business Wire)

La piattaforma Ultherapy PRIME rappresenta l’evoluzione di Ultherapy ®, riconosciuta come il principale standard del settore in relazione al lifting non chirurgico e alla distensione della pelle cadente grazie alla grande quantità di prove cliniche, al meccanismo di azione ben affermato e all’alto grado di soddisfazione dei pazienti. 1,2,3 Creata su una tradizione di risultati comprovati che si distinguono per l’aspetto naturale conferito, Ultherapy PRIME ridefinisce il futuro della distensione della pelle cadente e del lifting non invasivi combinando in modo unico una tecnologia a ultrasuoni all’avanguardia, acquisizione di immagini vivide in tempo reale e risultati comprovati. Questi progressi facilitano il conseguimento di risultati duraturi* associati a un aspetto più sano della pelle. 1,2,3,4,5

La piattaforma presenta un design moderno con un sistema di funzionamento avanzato che offre ai professionisti della cosmesi medica velocità di elaborazione dieci volte maggiore, caratteristiche ergonomiche superiori e flussi di lavoro integrati. Inoltre grazie allo schermo del 35% più grande e immagini nitide, più luminose da tutti gli angoli, Ultherapy PRIME assicura un’esperienza di visualizzazione vivida per un lifting personalizzato e duraturo* che i pazienti possono vedere.**

“Il lancio di Ultherapy PRIME dimostra il nostro impegno a persistere nell’innovazione”, commenta Bob Rhatigan, Ceo Merz Aesthetics. “Come leader nel settore del lifting non invasivo, guardiamo con fiducia all’opportunità di portare ai clienti i vantaggi di Ultherapy PRIME, la piattaforma di nuova generazione e di massima qualità che si basa su una tecnologia comprovata*** e offre trattamenti personalizzabili e duraturi*”.

L’esclusiva tecnologia con visualizzazione in tempo reale alla base di Ultherapy PRIME va oltre i trattamenti non invasivi per mirare agli strati di tessuto ricchi di elastina e collagene adatti, a varie profondità, applicando l’energia in modo uniforme e con precisione esattamente dove il paziente ne ha il massimo bisogno. 1,2,3,4,6,7 Il meccanismo di azione di Ultherapy PRIME consente di ottenere risultati personalizzati per il lifting tramite una stimolazione dell’elastina e del collagene i cui effetti possono durare fino a un anno e oltre. 1,2,3,4,6,7 Rappresenta una scelta eccezionale per il trattamento di tutte le tipologie di pelle e di tono cutaneo per mantenere un aspetto giovane e sano con una sola seduta e nessun tempo di inattività. 1

Con tre milioni di trattamenti Ultherapy eseguiti in tutto il mondo, Ultherapy PRIME si basa su una straordinaria tradizione di esiti positivi per il lifting sulle sopracciglia e sulla fronte, sul mento e sul collo e mitiga le linee sottili e le rughe sulla scollatura. 1,2,3 Con la soddisfazione dei pazienti Ultherapy al 95% a un anno e con una delle serie più solide di prove cliniche citate in oltre 120 pubblicazioni e 56 studi clinici, 2,4 Ultherapy PRIME si appoggia a una tradizione di trattamenti sicuri ed efficaci. Ultherapy PRIME è il lifting i cui risultati puoi VEDERE.

“Ora più che mai, i pazienti cercano trattamenti su misura per le necessità uniche della loro pelle. Ecco perché Ultherapy è uno dei cardini della mia attività”, spiega Sabrina Fabi, MD, dermatologa di rinomanza mondiale specializzata nel suo campo. “La nuova piattaforma Ultherapy PRIME offre tutti i vantaggi unici di Ultherapy per un lifting non invasivo, duraturo*, ora con progressi significativi.Ultherapy PRIME migliora la qualità della pelle, rispondendo a una varietà di esigenze di pazienti, per tutte le tipologie di pelle, che desiderano un lifting non invasivo e un aspetto più giovane e sano con appena una seduta e nessun tempo di fermo”.

Per saperne di più su Ultherapy PRIME visitare Ultherapy.com

*I risultati possono durare fino a un anno o più 1,4 **Rispetto alla versione precedente ***Sulla base di studi clinici condotti con il dispositivo tradizionale Ultherapy

Informazioni su Merz Aesthetics

Merz Aesthetics è un’azienda operante nel settore della cosmesi medica che vanta una lunga tradizione nel mettere in grado professionisti sanitari, pazienti e dipendenti di vivere quotidianamente con fiducia. Miriamo ad aiutare le persone in tutto il mondo ad avere un aspetto, a sentirsi e a vivere nel modo che rappresentino la migliore versione di sé stesse – comunque definiscano ciò. Comprovato clinicamente, il suo portafoglio di prodotti consiste di sostanze riempitive iniettabili, dispositivi e trattamenti per la cura della pelle progettati per soddisfare le esigenze di ciascun paziente con alti standard di sicurezza ed efficacia. Impresa familiare da oltre 115 anni, Merz Aesthetics è nota per creare rapporti unici con clienti che si sentono come in famiglia. Merz Aesthetics, la cui sede centrale è negli Stati Uniti a Raleigh, nel North Carolina e che ha una presenza commerciale in 90 paesi del mondo, è un’impresa del gruppo Merz, fondato nel 1908 e con sede in Germania, a Francoforte sul Meno. Per saperne di più visitare merzaesthetics.com.

Informazioni su Ultherapy ®

La procedura non invasiva Ultherapy ® è concepita per il lifting e la scolpitura dermatologici del derma sulla parte superiore e quella inferiore del viso, sul collo e sulla scollatura. Gli effetti collaterali più frequenti segnalati negli studi clinici sono arrossamento, gonfiore, dolore ed effetti nervosi transitori. Eventi avversi segnalati dalle indagini post-marketing sono disponibili nelle Istruzioni per l’uso (IFU). Consultare le IFU per informazioni sul prodotto.