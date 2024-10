MIAMI--(BUSINESS WIRE)--sep. 18, 2024--

Mosaicist, Inc. líder en el arte y la artesanía del mosaico, se enorgullece de anunciar la finalización del mayor mural de mosaico de vidrio en la azotea de los Estados Unidos en el esperado St. Regis Longboat Key Resort, que abrirá sus puertas este verano. Este monumental proyecto muestra más de 1,3 millones de mosaicos colocados a mano, creando una experiencia visual impresionante que establece un nuevo estándar en el diseño de resorts de lujo.

Un hito de la excelencia artística

Enclavado en la prístina isla barrera de 18 acres de Sarasota, The St. Regis Longboat Key Resort promete una experiencia incomparable de lujo y sofisticación. La estética del complejo se ve realzada por dos grandes instalaciones de mosaicos diseñadas por el renombrado artista hispanoamericano Ray Corral. El mural de mosaico frontal, de 60 pies (18 metros) de ancho por 11 pies (3 metros) de alto y compuesto por más de 600.000 piezas de mosaico colocadas a mano, muestra la artesanía única de Corral y el uso distintivo de piezas de mosaico Smalti de gran tamaño hechas a mano. El extenso mosaico de la piscina de la azotea, de 60 pies por 60 pies (18 metros x 18 metros), con más de 750.000 piezas hechas a mano, incorpora los característicos trozos de mosaico de vidrio Smalti de gran formato hechos a mano por Corral, acentuados con incrustaciones de oro blanco y amarillo de 24 quilates dentro de las flores de Jacaranda.

Diseño e inspiración

El promotor Chuck Whittall, fundador, CEO y presidente de Unicorp National Developments, colaboró con el artista Ray Corral para concebir los murales de mosaico del St. Regis Longboat Key. Whittall esbozó el ambiente y los elementos deseados, inspirándose especialmente en un tema oceánico de la costa oeste de Florida con tonos turquesas y azules. Esta visión inspiró el diseño digital de fondo, cuidadosamente seleccionado entre numerosas iteraciones. El motivo floral, inspirado en el majestuoso árbol Jacaranda de la rotonda de entrada, añade un toque distintivo, con flores rosas y moradas que sirven tanto de elementos decorativos como de pausa visual en la composición oceánica de la cascada frontal.

Un meticuloso proceso de selección permitió elegir el diseño final entre 15 conceptos digitales y más de 30 maquetas. Esta continuidad en el diseño se extiende a la zona de la piscina de la azotea, garantizando una estética cohesiva en toda la propiedad. Whittall hizo hincapié en crear vistas icónicas desde los balcones, lo que subraya la integración del logotipo de St. Regis en el diseño del mosaico, convirtiéndolo en un elemento emblemático.

Artesanía innovadora y colaboración

Estos murales de mosaico encarnan la belleza oceánica de la costa oeste de Florida. En asociación con la empresa italiana Litokol, líder mundial en materiales de ambientación y productos de construcción, el proyecto establece nuevos estándares en aplicaciones de mosaico al aire libre y bajo el agua. Este esfuerzo artístico no solo pone de relieve el compromiso del complejo con el lujo, sino que también lo posiciona como una atracción única en la región.

"Este proyecto es un testimonio de la fusión de la artesanía tradicional con la visión artística moderna, creando un hito que los visitantes admirarán durante años", afirma Ray Corral, el artista del mosaico que está detrás de los murales.

Una celebración del arte y el lujo

Los murales de mosaico son un testimonio de la excelencia artística de Mosaicist, Inc. y un reflejo del compromiso del complejo de ofrecer una experiencia extraordinaria a sus huéspedes. Estas obras de arte son iconos que se integran a la perfección con el exquisito diseño del complejo, sus legendarias puestas de sol y sus servicios personalizados.

