KYOTO, Japan--(BUSINESS WIRE)--Sep 19, 2024--

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) hat seine innovative Reihe von mehrschichtigen Keramikkondensatoren (MLCCs) um eine weitere bahnbrechende Ergänzung erweitert. Als Beispiel für Muratas kontinuierliches Engagement für die Minimierung hat das Unternehmen den weltweit ersten MLCC in der Größe 006003 Zoll (0,16 mm x 0,08 mm) entwickelt. Diese Leistung stellt ein Volumenverhältnis dar, das etwa 75 % niedriger ist als das des kleinsten bestehenden Produkts, der Größe 008004-Zoll (0,25×0,125 mm).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240918275819/de/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] Murata’s world’s first 006003-inch size (0.16 mm x 0.08 mm) MLCC (Photo: Business Wire)

In den letzten Jahren, in denen elektronische Geräte immer ausgefeilter und kompakter werden, hat die Anzahl der installierten elektronischen Komponenten zugenommen, während gleichzeitig der für die Installation erforderliche Platz reduziert wurde. Da elektronische Geräte immer intelligenter werden, wurden MLCCs in allen Arten von elektronischen Geräten entsprechend häufiger eingebaut, wobei die neuesten Smartphones bis zu 1000 Einheiten verwenden. Vor diesem Hintergrund besteht ein wachsender Bedarf an ultrakompakten Produkten, die eine Montage von Komponenten mit hoher Dichte auf begrenztem Raum ermöglichen.

Seit seiner Gründung 1944 hat sich Murata der Erforschung und Weiterentwicklung von Keramikkondensatoren verschrieben und dabei sein beispielloses Verständnis für Rohstoffe, Fertigungsprozesse und Produktionstechnologien weiterentwickelt. 2014 brachte Murata erfolgreich die weltweit ersten 008004 Zoll großen (0,25×0,125 mm) mehrschichtigen Keramikkondensatoren auf den Markt, die zunehmend in Smartphone-Modulen und tragbaren Geräten zum Einsatz kommen. Die Entwicklung dieses MLCC ist das Ergebnis jahrelanger, gezielter Forschung und Entwicklung im Bereich der Elementartechnologien und hat zu einem Gerät geführt, das nur 0,16 mm x 0,08 mm x 0,08 mm (L/B/T) misst.

„Gemäß unserem Slogan „Innovator in Electronics“ werden wir auch weiterhin die Elektronikindustrie durch die Bereitstellung innovativer Produkte und die Entwicklung von Technologien anführen“, sagte Hidetoshi Nakagawa, Geschäftsführer für Keramikkondensator-Marketing bei Murata Manufacturing Co Ltd. Er fuhr fort: „Dieses Produkt ist eine weitere Weltneuheit in einer langen Reihe von marktbestimmenden MLCCs von Murata und wird einen wesentlichen Beitrag zur zukünftigen Miniaturisierung und Verbesserung der elektronischen Geräte unserer Kunden leisten.“

Dieses revolutionäre Produkt wird am Stand von Murata (6H104) während der Veranstaltung CEATEC JAPAN 2024 vorgestellt, die am 15. Oktober 2024 auf der Makuhari Messe in der Präfektur Chiba stattfinden soll. Weitere Informationen zur CEATEC 2024 und Tickets finden Sie hier Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen: Kontaktformular.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.