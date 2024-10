TOKYO--(BUSINESS WIRE)--sept. 20, 2024--

Neu REFIX Beta glucan, fabriqué au Japon, a reçu la désignation de maladie pédiatrique rare (RPDD) et de médicament orphelin (ODD) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Ces désignations permettraient de faire progresser les études précliniques et cliniques menées au Japon et en Inde jusqu’aux essais cliniques aux États-Unis, en vue de l’approbation par la FDA.

The parable of the lost sheep mirrors our journey to find a solution for Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), a rare disease. Our global interdisciplinary team is fortunate to have been gifted with Neu REFIX, whose hidden potentials of beneficial immune modulation, we unravelled by extensive preclinical and clinical studies. This gives hope to DMD patients for its potentials in improving their quality of life by halting the disease progress. Like the shepherd when he found the lost sheep, our joy knew no bounds, when we got encouraging outcome in DMD research. Now on receiving orphan drug and rare paediatric disease designations from US FDA, while it’s time to rejoice, we have miles to go until it reaches every deserving patient after an approval, the final goal. We are open to collaborate with likeminded institutes to reach the goal. Further insights have revealed the potentials of Neu REFIX in Psoriasis, auto-immune diseases and in Multiple Sclerosis by gut microbiome reconstitution. (Graphic: Business Wire)

Neu REFIX Beta 1,3-1,6 glucan est un exo-polysaccharide produit par la souche N-163 d’Aureobasidium Pullulans, disponible sous forme de complément alimentaire consommable par voie orale, sans allergène, qui s’est avéré sûr, avec les potentiels suivants dans la DMD :

Les résultats de la recherche entamée en 2009 ont été publiés dans des revues à comité de lecture et lors de conférences, notamment la conférence conjointe de l’Asian and Oceanian Myology Center et de la Japan Muscle Society, AOMC-JMS 2024.

La DMD est une maladie génétique rare qui touche 1 homme sur 5 000 naissances et près de 50 000 patients aux États-Unis. Le potentiel anti-inflammatoire de Neu REFIX documenté dans la maladie rare qu’est la DMD a ouvert la voie à d’autres recherches pour inclure les maladies auto-immunes, les maladies rares comme la sclérose en plaques et les maladies cutanées courantes comme le psoriasis vulgaire en tant qu’adjuvant modificateur de la maladie.

Neu REFIX est un complément alimentaire produit au Japon et disponible dans le commerce depuis 2018 ; un additif alimentaire selon les normes japonaises. Il ne s’agit pas d’un médicament ou d’un remède à une maladie, ni d’un agent de diagnostic ou de prévention d’une maladie. Les résultats de cette recherche ne doivent pas être interprétés comme des conseils médicaux. Ces informations sont diffusées afin d’obtenir le soutien d’organisations ayant une synergie pour entreprendre des essais cliniques et obtenir l’approbation des organismes de réglementation. Les désignations RPDD et ODD ne sont pas des approbations, mais sont considérées comme une validation de notre approche qui présente plusieurs avantages comme l’exclusivité du marché, l’accès aux subventions et au soutien de la recherche ainsi qu’une progression rapide.

