Neuraptive Therapeutics Inc., una biofarmacéutica líder centrada en tratamientos novedosos para lesiones de nervios periféricos, ha anunciado que se presentarán resultados preliminares de primera línea de su estudio NEUROFUSE de fase 2 en curso en el Congreso Anual 2024 de la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano (ASSH), que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en Minneapolis, MN. La presentación, titulada Safety and Efficacy of NTX-001 in the Treatment of Acute Single Transected Peripheral Nerve Injuries: A Phase 2 Randomized Controlled Trial, recibió la designación de Top 10 Best Paper y será expuesta por el Dr. David Brogan, de la Universidad de Washington, durante la sesión de ponencias científicas del jueves 19 de septiembre.

En dicha presentación se destacarán los resultados provisionales del análisis de 24 semanas del estudio NEUROFUSE, que evalúa la seguridad y eficacia de NTX-001 en pacientes que sufren lesiones agudas de un nervio periférico de la extremidad superior con una única transección. NTX-001 es una combinación de fármaco y dispositivo diseñada para mejorar la velocidad y la durabilidad de la recuperación funcional cuando se utiliza junto con la reparación quirúrgica estándar. Estos resultados representan un hito importante en el desarrollo continuado de NTX-001 como nueva opción de tratamiento de las lesiones de nervios periféricos.

Los resultados provisionales más importantes a las 24 semanas incluyen:

NTX-001 demostró una mejora significativa en las puntuaciones totales del cuestionario MHQ a las 8 y 24 semanas del posoperatorio en comparación con el tratamiento estándar solo.

No se produjeron hallazgos de seguridad asociados al uso de NTX-001.

En todos los puntos temporales, los pacientes tratados con NTX-001 mostraron una reducción significativa del dolor posoperatorio en comparación con el tratamiento estándar solo.

Estos resultados corroboran el potencial de NTX-001 para mejorar la recuperación funcional en pacientes con lesiones nerviosas periféricas y respaldan un mayor desarrollo.

Según el Dr. Brogan, autor principal del artículo e investigador principal de la Universidad de Washington en San Luis: “Las transecciones traumáticas de nervios periféricos son un problema sin resolver en la cirugía de la mano y las extremidades superiores, y el uso potencial de la fusión de nervios transectados mediada por PEG para afrontar este reto ha despertado un interés considerable entre los clínicos que se ocupan de estas lesiones devastadoras. Estos datos que demuestran una mejora del dolor y de los resultados comunicados por los pacientes constituyen un primer paso emocionante para abordar las necesidades de estos pacientes”.

“Nos complace compartir estos prometedores resultados provisionales de nuestro ensayo de fase 2 de NTX-001 en una conferencia científica tan importante, y esperamos compartir los resultados completos del estudio en futuras conferencias científicas”, expresó Evan Tzanis, director de Operaciones y jefe de I+D de Neuraptive Therapeutics, Inc. “Estamos inmensamente agradecidos a todos los que han participado en este estudio, incluidos los investigadores, el personal de apoyo de los centros clínicos, nuestro equipo y, lo que es más importante, los pacientes que han participado en el estudio”, concluyó Tzanis.

Acerca de la ASSH

La Sociedad Americana de Cirugía de la Mano es la sociedad médica más antigua dedicada a la mano y la extremidad superior. Su misión es promover la ciencia y la práctica de la cirugía de la mano y las extremidades superiores a través de la educación, la investigación y la defensa de los pacientes y los profesionales. Para más información, visite www.assh.org.

Acerca de Neuraptive Therapeutics, Inc.

Neuraptive Therapeutics, Inc. se dedica a la innovación y el desarrollo de productos médicos y terapéuticos para reparar y regenerar nervios periféricos. La empresa se centra en atender las necesidades médicas no cubiertas de pacientes y médicos que se enfrentan a los complejos retos de las lesiones nerviosas.