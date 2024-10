MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--sept. 20, 2024--

Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») ( NYSE : NMG, TSX.V : NOU ) a franchi des étapes de préparation importantes pour la construction de la mine Matawinie grâce à des activités d’approvisionnement clés, l’ingénierie détaillée, la planification de la construction et l’investissement communautaire. La Société a notamment attribué un contrat à ABB (NASDAQ : ABBNY) pour la fourniture d’une sous-station électrique de 120 kV dans le cadre de la préparation à la construction et de la stratégie de sécurisation des articles à long délai de livraison de Matawinie, soit une mine de graphite et un concentrateur entièrement électriques d’une capacité moyenne de 103 000 tpa, à 120 kilomètres au nord de Montréal.

Des entreprises locales et autochtones ont visité le site de la mine Matawinie et rencontré des représentant·es de NMG et de Pomerleau en prévision de la construction. (Photo: Business Wire)

Arne H Frandsen, président du conseil d’administration de NMG, a déclaré : « Le marché nord-américain attend avec impatience que commencent nos activités intégrées du minerai au matériel d’anode actif de notre phase 2, qui apporteront une solution de rechange carboneutre locale au graphite chinois. Considérant que le Canada représentait 0,2 % de l’extraction de graphite naturel l’année dernière, et les États-Unis, 0 % (US Geological Survey, janvier 2024) : la mine Matawinie s’apprête à changer la donne. Grâce à une ingénierie de premier plan et à des partenariats locaux, nous développons un projet novateur d’exploitation minière en Amérique du Nord en relevant la barre de la durabilité et de l’intégration au milieu. »

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a affirmé : « Nous sommes très contents de nous rapprocher de notre mine du futur alimentée par l’énergie propre, afin d’extraire et de produire de façon responsable un minéral essentiel à la décarbonation mondiale. Pour concrétiser notre vision, nous pourrons compter sur l’équipe d’ABB, qui s’est montrée à la hauteur de notre approche d’excellence environnementale et de notre esprit novateur dès le début du projet d’électrification. Maintenant, des entreprises locales et autochtones se joignent à nous pour nous aider à construire la mine Matawinie. Voilà une belle occasion de créer de la valeur partagée. »

Préparation de la construction : achats, ingénierie et mobilisation de la chaîne d’approvisionnement

NMG a confié à ABB un contrat visant à fournir, à construire et à mettre en service la sous-station de 120 kV qui électrifiera la mine Matawinie de la phase 2. Le site sera donc raccordé au réseau hydroélectrique de la province, ce qui permettra d’acheminer de l’énergie propre vers les activités d’extraction et la production de concentré de graphite carboneutre destiné au marché des batteries lithium-ion. Grâce à sa collaboration avec Caterpillar Inc., NMG est en voie d’équiper la mine Matawinie d’une flotte minière et d’infrastructure de chargement zéro émission, ce qui en ferait la première mine à ciel ouvert entièrement électrique.

Chef de file mondial dans l’électrification minière, ABB dirigera la construction de la sous-station, qui constituera le point de liaison principal entre le site minier et la ligne hydroélectrique d’Hydro-Québec. Il sera ensuite possible d’électrifier intégralement la mine Matawinie à partir d’énergie renouvelable. NMG bénéficiera d’une expertise technique robuste et de ressources qui superviseront les travaux d’ingénierie, l’installation, la mise en service et le démarrage de la sous-station.

En outre, l’ingénierie détaillée de la mine Matawinie progresse bien, AtkinsRéalis et SRK soutenant l’avancement des dossiers d’approvisionnement des articles à long délai de livraison. Autre joueur de la gestion de projet intégrée : Pomerleau, qui agit à titre de gestionnaire pré-construction, appuie NMG avec la séquence des travaux et de la logistique, les révisions budgétaires, la stratégie d’approvisionnement, et la préparation en matière de santé, de sécurité et d’environnement.

Pomerleau s’est joint aux dirigeants de NMG lors d’une activité de maillage qui s’est tenue au site Matawinie cette semaine, pour rencontrer des représentant·es d’entreprises locales et autochtones. Cette activité a permis à NMG et à Pomerleau de documenter la capacité, les offres de services et la disponibilité des entreprises de la région, tout en donnant aux sous-traitants l’occasion de visiter le site, de rencontrer l’équipe de projet, de s’informer sur les exigences en matière de sécurité et d’ESG, et de comprendre la stratégie d’approvisionnement pour la construction.

Contribution à la vitalité de la communauté

Fruit de l'engagement des parties prenantes de NMG et de sa volonté de s'intégrer harmonieusement dans le milieu, un centre récréotouristique quatre saisons est en cours de réalisation à proximité du site minier Matawinie. L’organisme sans but lucratif à la tête du projet, espace nature Haute-Matawinie, a reçu plus de 4,1 milliards de dollars en financement public et en investissements communautaires, dont une contribution financière et en nature de NMG afin de soutenir la construction du centre et le lancement des activités.

Le centre offrira des activités récréatives, sportives, éducatives et culturelles à la population et aux touristes afin de rehausser la qualité de vie et le développement économique dans la région. Il a été conçu en collaboration avec la communauté et les acteurs locaux du tourisme afin d'améliorer l'offre récréative et touristique de la région. En plus du pavillon de services, on y trouvera un centre d’interprétation du graphite, 35 kilomètres de sentiers pour le vélo de montagne, la randonnée, la course, la raquette et le vélo d’hiver, ainsi qu’une tour d’observation panoramique donnant sur le site minier et les paysages alentour. Le balisage et l’aménagement des sentiers ont déjà commencé, de même que la construction du stationnement.

Le centre, dont l’ouverture est prévue à l’automne 2025, devrait accueillir quelque 20 000 visiteuses et visiteurs et embaucher neuf personnes. Il offrira ainsi des retombées à long terme à la collectivité, et ce, même après la fermeture de la mine. Le centre faisait partie de la promesse de développement durable de NMG à la collectivité, comme en témoignent les paramètres du décret autorisant le projet minier. L’obtention du financement pour la construction démontre à la collectivité, au gouvernement et aux parties prenantes que la Société est fermement résolue à mener ses activités de manière socialement responsable, de sorte à générer de la valeur partagée.

Octroi d’options d’achat d’actions

NMG annonce également l’octroi de 25 000 options d’achat d’actions à M. Stéphane Leblanc, nouvel administrateur de la Société, conformément aux termes du plan d’options d’actions de la Société. Chaque option donne droit à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société au prix de 1,90 $ par action, avec une date d’expiration au 20 septembre 2029.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d’exploitation minière et de fabrication avancée pour approvisionner l’économie mondiale en matériel d’anode actif carboneutre, qui alimente les véhicules électriques et les systèmes de stockage de l’énergie renouvelable. La Société cherche à établir une source pleinement intégrée de matériel d’anode actif en graphite au Québec, au Canada, du minerai aux matériaux pour batteries. Grâce à ses normes ESG enviables et à ses partenariats structurants avec des clients d’ancrage, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique des principaux fabricants mondiaux de batteries lithium-ion et de véhicules électriques en offrant des matériaux avancés performants et fiables tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

