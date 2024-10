WICHITA, Kan.--(BUSINESS WIRE)--set 19, 2024--

A Textron Aviation anunciou hoje que os clientes podem agora atualizar suas aeronaves Cessna Citation XLS+ e Citation XLS Gen2 com a cabine de comando integrada Garmin G5000, após o recebimento pela Garmin da certificação de tipo suplementar (STC) da FAA para a atualização de aviônicos. Os clientes podem ter a atualização instalada em Centros de Serviços de Aviação Textron domésticos selecionados para adicionar avanços tecnológicos significativos e novos recursos às suas aeronaves.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240918010541/pt/

New Garmin G5000 avionics upgrade now available for Cessna Citation XLS aircraft at Textron Aviation Service Centers. (Garmin, Textron Aviation)

Os clientes da Beechcraft, Cessna e Hawker recebem suporte direto da fábrica, manutenção e modificações da Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), por meio de uma rede global de centros de serviços e peças, unidades móveis de serviço e suporte 1CALL AOG 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“A modernização dos aviônicos G5000 para a série Cessna Citation XLS moderniza o cockpit e atende à evolução do espaço aéreo da FAA, ao mesmo tempo que oferece um menor custo de operação", disse Brian Rohloff, vice-presidente sênior de Suporte ao Cliente. “Estamos continuamente investindo em novas melhorias para nossos clientes e suas aeronaves, e expandindo o sistema de aviônicos G5000 para os operadores do Citation XLS+ e XLS Gen2 apoia nossa missão de oferecer a melhor experiência de aviação para nossos clientes”.

O conjunto de aviônicos integrados G5000 possui três telas de voo orientadas horizontalmente com capacidade de tela dividida, permitindo que os pilotos visualizem simultaneamente mapas, gráficos, listas de verificação, Sistema de Alerta de Percepção do Terreno (TAWS), Sistema de Alerta de Tráfego e Anticolisão (TCAS), informações do plano de voo, clima e muito mais, aumentando a percepção situacional da tripulação de voo. Ele também inclui opções para Tecnologia de Visão Sintética (SVT) e radar meteorológico avançado totalmente automático, conformidade com transmissão automática dependente de vigilância (ADS-B) Out e permite crescimento e expansão futuros por meio de atualizações de software.

PILOTO DE LONGA DATA DO CESSNA CITATION É O PRIMEIRO A INSTALAR OS AVIÔNICOS G5000

Kim Leonard, da East Coast Aviation, proprietário e operador de longa data de um Cessna Citation, está ansioso para ser o primeiro cliente da Textron Aviation a instalar os novos aviônicos e aproveitar os recursos aprimorados em seu Cessna Citation XLS+. Leonard registrou 21.000 horas de voo e voa com Cessna Citations há 35 anos.

“Poderei decolar do aeroporto e acessar as informações meteorológicas antes mesmo de sair do chão com meu avião equipado com o G5000”, disse Leonard. “Ele faz tudo. É de fato um pacote completo”.

A instalação do G5000 de Leonard ocorrerá no Centro de Serviços da empresa em Wichita.

Como fabricante original do equipamento da aeronave, a Textron Aviation pode oferecer a instalação da atualização do painel de voo integrado G5000 da Garmin, mantendo a integridade dos sistemas originalmente certificados da aeronave.

Sobre a Textron Aviation service

A Textron Aviation, por meio de suas marcas Beechcraft e Cessna, é renomada por sua incomparável rede global de serviços dedicada ao suporte completo ao longo do ciclo de vida das aeronaves. Além de sua ampla estrutura própria, os clientes de jatos e turboélices da Textron Aviation têm acesso a uma rede global com mais de 300 centros de serviço autorizados. A Textron Aviation também oferece um programa de suporte móvel com mais de 40 unidades móveis de serviço e técnicos e suporte no local. Encontre mais informações sobre os programas de serviço da Textron Aviation em http://txtav.com/en/service.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc., capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Saiba mais em www.txtav.com|www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.