NRF und Comexposium erweitern die große Einzelhandels-Show auf Europa

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sep 18, 2024--

Die National Retail Federation und der in Paris ansässige Veranstalter Comexposium gaben heute bekannt, dass die jährliche Konferenz und Ausstellung der Paris Retail Week ab 2025 unter einem neuen Namen stattfinden wird. Die erste NRF 2025: Retail’s Big Show Europe wird vom 16. bis 18. September 2025 in den Pariser Porte de Versailles Pavillons 4 und 6 stattfinden. Es wird erwartet, dass Tausende von Einzelhändlern und Geschäftspartnern aus ganz Europa teilnehmen werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240916097039/de/

„NRF ist stolz darauf, die größten Einzelhandelsmarken der Welt zu vertreten, und wir freuen uns, unsere preisgekrönten Bildungsangebote auf neue Märkte auszudehnen und die jährliche Big Show in New York City und die Retail's Big Show Asia Pacific zu ergänzen“, sagte Matthew Shay, Präsident und CEO von NRF. „Erfolgreiche Einzelhändler erforschen jeden Tag neue Tools, neue Ansätze und neue Innovationen, um für treue und neue Kunden gleichermaßen relevant zu bleiben. Seit fast 110 Jahren hat sich NRF der gleichen Kultur des Wandels verschrieben, um unser erstklassiges Programm aufzubauen und zu erweitern.“

NRF nimmt seit mehreren Jahren an der Paris Retail Week teil. Im vergangenen Juni veranstalteten NRF und Comexposium gemeinsam die erste NRF Retail's Big Show Asia Pacific. Die ausverkaufte Auftaktveranstaltung brachte mehr als 6.000 Führungskräfte und 300 Technologieanbieter für drei Tage in Singapur zusammen. Nun erweitern die beiden Organisationen ihre Partnerschaft und bringen ihr kollektives Fachwissen in eine der weltweit größten zukunftsweisenden und dynamischen verbraucherorientierten Städte der Welt ein.

„Als einer der führenden globalen Eventveranstalter hat Comexposium die Paris Retail Week von Grund auf aufgebaut. Wir sind nun entschlossen, in Zusammenarbeit mit NRF sicherzustellen, dass unsere kombinierte Erfahrung zu einer der dynamischsten, gefragtesten und meistbesuchten Einzelhandelsveranstaltungen in Europa führt“, sagte Laurent Noel, Geschäftsführer von Comexposium. „Die Paris Retail Week ist eine wichtige Veranstaltung für europäische Einzelhändler. Seit mehr als 10 Jahren bringen wir jedes Jahr mehr als 350 Aussteller zusammen, die die gesamte Wertschöpfungskette des Omnichannel-Handels abdecken. Die Paris Retail Week bietet außerdem mehr als 200 Konferenzen in Plenarsitzungen und Workshop-Räumen, die alle einzelhandelsbezogenen Geschäftsthemen abdecken. Durch die Zusammenarbeit mit NRF, das unser Ziel teilt, Einzelhändlern bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen bei der Geschäftsentwicklung zu helfen, bringen wir das Beste aus beiden Welten auf den Markt – durch eine neue Veranstaltung von einzigartigem Umfang in Europa.“

Die Zusammenführung der NRF Retail's Big Show und der Paris Retail Week zur Retail's Big Show Europe wird branchenführende Redner und erstklassige Inhalte und Innovationen aus ganz Europa anziehen. Weitere Informationen finden Sie unter nrfbigshoweurope.nrf.com.

Über NRF Die National Retail Federation setzt sich leidenschaftlich für die Menschen, Marken, Richtlinien und Ideen ein, die dem Einzelhandel zum Erfolg verhelfen. Von ihrem Hauptsitz in Washington, D.C., aus stärkt die NRF die Branche, die die Wirtschaft antreibt. Der Einzelhandel ist der größte privatwirtschaftliche Arbeitgeber der Nation, trägt 5,3 Billionen US-Dollar zum jährlichen BIP bei und unterstützt mehr als jeden vierten Arbeitsplatz in den USA – 55 Millionen arbeitende Amerikaner. Seit über einem Jahrhundert ist die NRF eine Stimme für jeden Einzelhändler und jeden Arbeitsplatz im Einzelhandel und klärt über den starken Einfluss des Einzelhandels auf lokale Gemeinschaften und die Weltwirtschaft auf, inspiriert und kommuniziert diesen. nrf.com

Über Comexposium Die Comexposium Group ist einer der weltweit führenden Veranstalter von Events, die Menschen zusammenbringen, um Unternehmen, Leidenschaften und Interessen zu entdecken und zu erkunden. Comexposium organisiert mehr als 150 Fach- und Publikumsveranstaltungen und bringt an 365 Tagen im Jahr 48.000 Aussteller und 3,5 Millionen Besucher zusammen. Comexposium ist im Einzelhandelssektor mit marktführenden Marken wie Paris Retail Week, Siec, One-to-one-Veranstaltungen in Frankreich und Monaco, Franchise-Messen in den USA sowie ad.Tech und iMedia im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. www.comexposium.com

Über Retail’s Big Show Europe Die wichtigste Einzelhandelsveranstaltung in Europa findet vom 16. bis 18. September 2025 in Paris statt. Lassen Sie sich von den größten Einzelhandelsführern Europas in einem der dynamischsten und verbraucherorientiertesten Märkte der Welt inspirieren. Einzelhandelsfachleute aus aller Welt können drei Tage lang an einem Bildungsprogramm teilnehmen und eine umfassende Expo mit den neuesten Einzelhandelslösungen sowie ein Innovationslabor und eine Startup-Zone mit bahnbrechenden Technologien im europäischen Einzelhandelssektor erleben. nrfbigshoweurope.nrf.com