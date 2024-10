NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--sep 24, 2024--

De Digital Cooperation Organization (DCO), een wereldwijde multilaterale organisatie die zich inzet voor digitale welvaart voor iedereen door de inclusieve groei van de digitale economie te versnellen, heeft zijn inaugurele Digital Economy Navigator (DEN) gelanceerd waarmee landen de paden naar volwassenheid van de digitale economie beter kunnen volgen, kansen voor groei kunnen vinden, vooruitgang kunnen benchmarken en de kloof in volwassenheid van de digitale economie kunnen overbruggen. De DEN werd onthuld op de SDG Digital 2024, gehouden tijdens de 79 e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, van 10 september tot 27 september.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20240922646216/nl/

DCO Secretary-General, Deemah AlYahya, at the launch of the Digital Economy Navigator (DEN) during the 79th UN General Assembly (Photo: AETOSWire)

Op basis van officieel verspreide statistieken, secundaire gegevens en unieke bedrijfseigen gegevens uit een groot DCO-onderzoek, is de DEN een verenigend kader dat de volwassenheid van de digitale economie aanpakt in 50 landen, waaronder de DCO-lidstaten. Het kader biedt een platform voor landen, belanghebbenden en besluitvormers om de inspanningen ter bevordering van de wereldwijde digitale economie te harmoniseren, waardoor toegankelijkheid, duurzaamheid en gedeelde welvaart over de grenzen heen mogelijk worden.

De Navigator evalueert de mate waarin de factoren bijdragen aan economische welvaart, duurzaamheid en verbeterde kwaliteit van leven voor mensen. Dit biedt een gemeenschappelijk begrip voor verschillende groepen belanghebbenden om samen te werken bij het ontwikkelen van strategieën voor de digitale economie om hiaten te overbruggen en maakt het mogelijk om de voortgang in de loop van de tijd te volgen.

Deemah AlYahya, secretaris-generaal van de DCO, zei: "De Digital Economy Navigator heeft tot doel de toegankelijkheid, duurzaamheid en economische welvaart te verbeteren, ervoor te zorgen dat landen niet alleen gelijke tred houden, maar ook toonaangevend zijn in het digitale tijdperk. Als het eerste wereldwijde kader om de volwassenheid van de digitale economie volledig aan te pakken vanuit een gebruikersgericht perspectief, speelt DEN een cruciale rol bij het bevorderen van de missie van de Digital Cooperation Organization om op bewijs gebaseerd beleid en impactvolle resultaten in de digitale economie te ondersteunen. Door betrouwbare en gedetailleerde gegevens, inzichten in huidige trends en opkomende technologieën en strategische prognoses voor toekomstige uitdagingen te bieden, rust DEN landen uit om hogere niveaus van welvaart, inclusie en duurzaamheid te bereiken. Wij bij de DCO zijn vastbesloten om belanghebbenden te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om te navigeren en te gedijen in het steeds evoluerende digitale landschap".

De DEN is relevant voor beleidsmakers, bedrijfsleiders en andere experts op het gebied van aspecten van de digitale economie. Beslissers zijn uitgerust met het onderzoek, de gegevens en de analyse die nodig zijn om een meer inclusieve digitale economie en samenleving te cultiveren, digitale innovatie te verbeteren, het creëren van banen aan te moedigen, de groei van het bbp te versnellen, duurzaamheid te versterken door middel van digitale technologieën en het algehele welzijn te verbeteren.

Uniek onder de wereldwijde tools, beoordeelt de DEN de digitale economie door de lens van drie kruisende dimensies: Digital Enablers, Digital Business en Digital Society. Binnen de drie dimensies synthetiseren en vatten 10 pijlers de belangrijkste aspecten van de digitale economie van landen en het gebruik van digitale technologietoepassingen samen uit 102 indicatoren verzameld uit gerespecteerde secundaire gegevensbronnen, evenals primaire gegevens uit een nieuw onderzoek onder meer dan 27.000 mensen in de 50 landen.

De DEN introduceert een uitgebreid volwassenheidsclassificatiesysteem met vijf categorieën op basis van de scores van de pijlers van 0 tot 100, die door belanghebbenden kunnen worden gebruikt om initiatieven beter te richten en te concentreren om digitale vooruitgang en innovatie te stimuleren in hun zoektocht naar duurzame en inclusieve groei van hun digitale economie.

De DEN onthult een divers beeld van volwassenheid in verschillende regio's. Noord-Amerika loopt bijvoorbeeld voorop in digitale innovatie, gevolgd door 'Europa en Centraal-Azië' en 'Oost-Azië en de Stille Oceaan'. Zuid-Azië leidt in digitaal werk en training, gevolgd door het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De regio's 'Sub-Sahara Afrika' en 'Latijns-Amerika en het Caribisch gebied' zijn geavanceerd in de digitale onderwijs- en gezondheidsdiensten. Deze pijler, met name "Digitaal voor onderwijs en gezondheid", vertoont een aanzienlijke wereldwijde volwassenheid, met matige variabiliteit in scores die wijzen op een trend naar wereldwijde convergentie.

Het publiek heeft toegang tot het DEN-rapport, de infographic, de methodologie en de gegevens in Excel-formaat door het online DEN-platform op den.dco.org te bezoeken. Het rapport biedt een diepgaande analyse van de volwassenheid van de digitale economie vanuit meerdere perspectieven. Bovendien hebben gebruikers de mogelijkheid om het rapport te downloaden voor offline toegang.

De DEN zal in de loop van de tijd blijven evolueren om de snel veranderende aard van de digitale economie vast te leggen. Hoewel de algemene doelstelling van DEN in toekomstige edities zal blijven bestaan, zullen technologieën en toepassingen evolueren en worden gemeten aan de hand van hoe ze bijdragen aan de digitale economie.