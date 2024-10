DUBAI, EAU--(BUSINESS WIRE)--set 25, 2024--

A Organização Mundial de Zonas Francas (World FZO) lançou sua nova identidade corporativa, que coincidiu com seu 10º aniversário. O lançamento ocorreu durante o 10 o Congresso Mundial da Organização Mundial de Zonas Francas (World FZO) realizado em Dubai sob o tema 'Zonas e Mudanças nas Estruturas Econômicas Mundiais - Liberando Novas Vias de Investimento'.

Em conjunto com o lançamento de sua nova identidade corporativa, a World FZO anunciou sua nova visão, missão e propósito. Sua nova visão tem como foco impulsionar o progresso econômico mundial, a sustentabilidade e o crescimento inclusivo mediante zonas francas fortalecidas, definindo o padrão para o avanço econômico. Como parte de sua nova missão, a World FZO visa interagir com zonas francas de todo o mundo, apoiando as mesmas ao compartilhar conhecimento, conexões via rede, promoção e consultoria, que aperfeiçoam seu impacto positivo e contribuições para o desenvolvimento econômico e social em seus respectivos países.

A World FZO reafirmou seu comprometimento com seus valores essenciais enquanto aprimorou seu enfoque ao adotar as práticas mais recentes e acompanhar as rápidas mudanças internacionais. Esta abordagem com visão de futuro permite que a organização reformule percepções predominantes e enfatize seus métodos distintos e inovadores.

Com sua nova identidade, a World FZO também enfatiza sua dedicação em lançar iniciativas transparentes e intencionais que consolidem seu papel como catalisadora de transformações positivas no cenário mundial.

A nova identidade corporativa da organização representa seus três pilares estratégicos: Impacto, Influência e Confiança. Seu foco em Impacto irá impulsionar o crescimento sustentável e a eficácia, garantindo que as zonas francas permaneçam na vanguarda do desenvolvimento socioeconômico e da inovação. Sob seu segundo pilar, Influência, busca moldar o futuro do comércio e investimento mundiais, ao defender políticas que promovam o crescimento e a oportunidade para empresas e comunidades. Além disto, ao gerar Confiança, a organização irá intensificar seu papel como uma firme aliada, ao oferecer a defesa necessária para navegar em um panorama internacional cada vez mais complexo e em evolução.

Os principais objetivos da organização para sua nova fase incluem abrir novos horizontes de investimento e reforçar as contribuições sociais através do apoio a iniciativas de zero emissão líquida de carbono.

A World FZO continua concentrada em fomentar relações comerciais e parcerias entre zonas econômicas em seus países membros, enquanto amplia suas atividades para abranger setores econômicos emergentes. Estes setores se alinham com as demandas da era, incluindo inteligência artificial, comércio digital, a Quarta Revolução Industrial e tecnologias avançadas.

