PHILADELPHIA--(BUSINESS WIRE)--Sep 25, 2024--

PCI Pharma Services („PCI“), ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), das sich auf die komplexesten Therapien in der Biopharmazie konzentriert, investiert mehr als 365 Millionen US-Dollar in die Infrastruktur zur Unterstützung der klinischen und kommerziellen Endmontage und Verpackung von Arzneimittel-Geräte-Kombinationsprodukten, die fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme verwenden, wobei der Schwerpunkt auf injizierbaren Formaten liegt. Die neuen und erweiterten Einrichtungen in Europa und Nordamerika sind Teil des globalen Investitionsplans von PCI, der durch jüngst gewonnene Geschäfte finanziert wird. Dieses Vorhaben ist darauf ausgelegt, zukünftiges Wachstum zu fördern und zu finanzieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240924051652/de/

PCI Pharma Services is investing more than $365 million in infrastructure supporting the clinical and commercial-scale final assembly and packaging of drug-device combination products utilizing advanced drug delivery systems, with an emphasis on injectable formats. (Photo: Business Wire)

Für PCI bauen die Investitionen auf mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Biologika auf, eine Führungsposition, die durch das erstklassige Biotech Center of Excellence des Unternehmens in Philadelphia unterstrichen wird. Dieser Standort verfügt über Präzisionsanlagen für die Handhabung von vorgefüllten Spritzen, die Spritzenmontage und -etikettierung, die Etikettierung und Verpackung von Ampullen sowie die Montage von Autoinjektoren. Kürzlich investierte PCI stark in komplexe, automatisierte, fortschrittliche Technologien zur Verabreichung von Arzneimitteln, um die Fähigkeiten und Kapazitäten dieser Einrichtung zu verbessern und sicherzustellen, dass sie weiterhin an der Spitze der Innovation steht.

Zusammen stärken die neuen Projekte die Fähigkeit von PCI, den gesamten Lebenszyklus solcher Produkte zu verwalten – von der Entwicklung und Herstellung steriler Arzneimittel über die Versorgung klinischer Studien bis hin zur Produkteinführung und Kommerzialisierung.

Neues Kompetenzzentrum in den USA

In den Vereinigten Staaten plant PCI eine ehrgeizige Erweiterung seines Standorts in Rockford, Illinois, um 545.000 Quadratfuß, der auf die Montage und Verpackung fortschrittlicher Arzneimittelverabreichungssysteme und Arzneimittel-Geräte-Kombinationen ausgelegt ist.

Im Mittelpunkt des stufenweisen Plans steht ein umfassendes Projekt mit einer Fläche von 475.000 Quadratfuß, das 345.000 Quadratfuß für die Verpackung von Injektionssystemen zur fortschrittlichen Arzneimittelverabreichung und 130.000 Quadratfuß zusätzliche Lagerfläche für Produkte in allen Entwicklungsphasen umfasst. Der Raum beherbergt über 20 Kundensuiten, ausgestattet mit skalierbarer Technologie für die Endmontage und Verpackung von Fläschchen, vorgefüllten Spritzen, Autoinjektoren und Pen-Kartuschen-Kombinationen im klinischen und kommerziellen Maßstab. Dies umfasst auch hochentwickelte Top-Open-Kartoniertechnologie sowie umfassende Endmontage und Funktionstests der Produkte nach ISO-Standards.

PCI kündigt außerdem Pläne für eine weitere 70.000 Quadratfuß große Erweiterung an, die für die Montage und Verpackung von fortschrittlichen Arzneimittelverabreichungssystemen und patientenzentrierten Arzneimittel-Geräte-Kombinationen bestimmt ist. Die Anlage ist eine Reaktion auf die Bedürfnisse der Kunden und wird eine Reihe von Verpackungstechnologien für niedrige bis hohe Geschwindigkeiten für eine Vielzahl von fortschrittlichen Arzneimittelverabreichungskategorien unterstützen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fläschchen, vorgefüllte Spritzen, Autoinjektoren und On-Body-Injektoren. Die Anlage soll in zwei Phasen in Betrieb genommen werden und voraussichtlich im dritten Quartal 2025 ihren Betrieb aufnehmen.

Insgesamt ist es das Ziel von PCI, zu den ersten CDMOs zu gehören, die die gesamte Entwicklung dieser fortschrittlichen Arzneimittelverabreichungs- und Arzneimittel-Geräte-Kombinationsprodukte unter einem Dach vereinen. Das Unternehmen möchte die Effizienz steigern und den Weg von der klinischen Phase über die Markteinführung bis hin zur Kommerzialisierung straffen, unterstützt durch Kühlkettenlagerungslösungen, die einen durchgängigen Service bieten.

Erweiterter Geschäftsbetrieb in Europa

Darüber hinaus verstärkt PCI seine Präsenz und seinen Einfluss auf der ganzen Welt mit einer neu erworbenen Spezialanlage für pharmazeutische Verpackungen und die Montage von Geräten in der Nähe von Dublin, Irland, die große temperaturgesteuerte Lagerkapazitäten bietet. Die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2024 geplant. Die Anlage bietet Verpackungs- und Montagevorgänge in kommerziellem Maßstab für injizierbare und feste orale Arzneimittelprodukte.

Anderswo in Irland hat PCI den Grundstein für eine neue Anlage für Verpackungs- und Produktmontageleistungen am Standort CityNorth Dublin gelegt. Die Anlage, die im 3. Quartal 2025 in Betrieb gehen soll, wird die Kapazität für die Endmontage, Etikettierung und Verpackung von injizierbaren Arzneimitteln wie Fläschchen, vorgefüllten Spritzen und Arzneimittel-Geräte-Kombinationen wie Autoinjektoren erhöhen. Die Anlage wird auch Kühlkettenverpackungen für injizierbare und biologische Produkte sowie die dazugehörige temperaturgeregelte Lagerung umfassen.

Beide neuen Einrichtungen in Europa werden das bewährte multidisziplinäre Know-how von PCI in den Bereichen Betrieb, Qualität, Technik und Projektmanagement nutzen. Skalierbare Anlagen auf dem neuesten Stand der Technik sowie produktionsnahe Dienstleistungen wie ein eigenes Verpackungsdesign und Analyselabore zur Unterstützung der Herstellbarkeit werden patientenzentrierte Verpackungslösungen und einen optimierten Markteinführungsprozess ermöglichen.

Zur Unterstützung dieser wachsenden Aktivitäten hat PCI mit der kürzlich erteilten HPRA-Genehmigung ein weiteres großes Lager in Dublin eröffnet, das Kühlkettenlagerungsmöglichkeiten bietet, um die Kundennachfrage zu erfüllen. Insgesamt bietet die wachsende Präsenz von PCI in Irland verbesserte kommerzielle Verpackungskapazitäten für Pharma- und Biopharma-Kunden auf der ganzen Welt, wobei der Schwerpunkt auf den EU-Märkten liegt.

„Diese beträchtliche, mehrere Kontinente umfassende Investition bringt PCI Pharma Services an die Spitze der globalen Landschaft für fortschrittliche Arzneimittelverabreichungslösungen und die Montage von Arzneimittel-Geräte-Kombinationen“, sagte Salim Haffar, CEO von PCI Pharma Services. „Die neuen und erweiterten Einrichtungen und die Infrastruktur zeigen unser Engagement, die sich entwickelnden Markt- und Kundenbedürfnisse im Bereich klinische sowie kommerzielle Endmontage und Verpackung von Arzneimitteln zu erfüllen, und fördern das übergreifende Ziel von PCI, lebensverändernde Therapien und Patientenkomfort zu ermöglichen.“