PCI Pharma Services, (« PCI »), une organisation mondiale de premier plan de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) axée sur les thérapies les plus complexes de la biopharma, investit plus de 365 millions de dollars dans l’infrastructure soutenant l’assemblage et l’emballage finaux à l’échelle clinique et commerciale de produits combinés médicament-dispositif utilisant des systèmes avancés d’administration de médicaments, en mettant l’accent sur les formats injectables. Composé d’installations nouvelles et élargies en Europe et en Amérique du Nord, cet effort s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement mondial de PCI, est ancré et financé par de nouvelles activités récentes et est conçu pour augmenter et s’adapter à la croissance future.

Pour PCI, les investissements s’appuient sur plus de 20 ans d’expertise dans le domaine des produits biologiques, une position de leader mise en évidence par le centre d’excellence biotechnologique de classe mondiale de l’entreprise à Philadelphie. Cette installation utilise un équipement de manutention de précision pour les seringues préremplies, l'assemblage et l'étiquetage des seringues, l'étiquetage et l'emballage des flacons et l'assemblage des auto-injecteurs. Récemment, PCI a fortement investi dans des technologies complexes et automatisées d'administration de médicaments de pointe afin d'améliorer les capacités et les capacités de cette installation, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'innovation.

Combinés, les nouveaux projets renforcent encore la capacité du PCI à gérer la durée de vie complète de ces produits, du développement et de la fabrication de médicaments stériles à la fourniture d’essais cliniques, en passant par le lancement et la commercialisation des produits.

Nouveau centre d'excellence américain

Aux États-Unis, PCI prévoit une expansion ambitieuse de 545 000 pieds carrés sur son campus de Rockford, dans l'Illinois, dédiée à la livraison avancée de médicaments et à l'assemblage et à l'emballage de combinaisons médicament-dispositif.

Un projet complet de 475 000 pieds carrés comprenant 345 000 pieds carrés d'emballages injectables de pointe pour la livraison de médicaments et 130 000 pieds carrés d'entreposage supplémentaire pour les produits à toutes les phases de développement met en évidence le plan échelonné. L'installation abrite plus de 20 suites clients, dotées d'une technologie évolutive pour l'assemblage final et l'emballage à l'échelle clinique et commerciale de flacons, de seringues préremplies, d'auto-injecteurs et de combinaisons stylo-cartouche, ainsi que d'une technologie de cartonnage haut de gamme sophistiquée et d'un assemblage final étendu et de tests fonctionnels des produits selon les normes ISO.

PCI annonce également des plans pour une nouvelle extension de 70 000 pieds carrés dédiée à l'administration avancée de médicaments et à l'assemblage et à l'emballage de combinaisons médicament-dispositif centrées sur le patient. En réponse aux besoins des clients, l'installation prendra en charge une gamme de technologies d'emballage à faible et à grande vitesse pour une variété de catégories avancées d'administration de médicaments, y compris, mais sans s'y limiter, les flacons, les seringues préremplies, les auto-injecteurs et les injecteurs sur le corps. L'usine devrait être mise en service en deux phases, l'exploitation devant commencer au troisième trimestre de 2025.

Au total, l’objectif de PCI est d’être parmi les premiers CDMO à regrouper sous un même toit le développement de ces produits avancés d’administration de médicaments et de combinaison médicament-dispositif sur toute la durée de vie. La société vise à combiner l'efficacité et à rationaliser le parcours depuis les étapes cliniques jusqu'au lancement et à la mise sur le marché, avec le soutien de solutions de stockage de la chaîne du froid offrant un service de bout en bout.

Opérations élargies dans l'UE

En outre, PCI amplifie sa présence et son impact dans le monde entier avec une installation d'emballage et d'assemblage de dispositifs pharmaceutiques nouvellement acquise près de Dublin, en Irlande, offrant des capacités de stockage à grande échelle à température contrôlée. Les opérations devraient commencer au quatrième trimestre de 2024, l'installation fournissant des opérations d'emballage et d'assemblage à l'échelle commerciale pour les produits injectables ainsi que les médicaments à dose solide orale (DSO).

Ailleurs en Irlande, PCI a inauguré une nouvelle installation de services d'assemblage d'emballages et d'appareils sur son campus de CityNorth Dublin. Prévue pour commencer ses activités au troisième trimestre de 2025, l'usine offrira une capacité accrue pour l'assemblage final, l'étiquetage et l'emballage de produits pharmaceutiques injectables, y compris les flacons, les seringues préremplies et les produits combinés médicament-dispositif tels que les auto-injecteurs. L'installation comprendra également l'emballage de la chaîne du froid pour les produits injectables et biologiques, ainsi que l'entreposage à température contrôlée associé.

Les deux nouvelles installations de l’UE tireront parti de l’expertise pluridisciplinaire établie de PCI dans les domaines des opérations, de la qualité, de l’ingénierie et de la gestion de projet. Des équipements de pointe évolutifs, ainsi que des services liés à la production, tels que des laboratoires internes dédiés à la conception des emballages et des laboratoires d’analyse pour soutenir la fabrication, fourniront des solutions d’emballage centrées sur le patient et un processus de lancement commercial rationalisé.

Pour soutenir ces opérations en pleine croissance, avec l'approbation récente de l'HPRA, PCI a ouvert un autre entrepôt à grande échelle à Dublin, intégrant des capacités de stockage de la chaîne du froid pour répondre à la demande des clients. Dans l’ensemble, l’empreinte croissante de PCI en Irlande renforce les capacités d’emballage commercial et les capacités des clients pharmaceutiques et biopharmaceutiques du monde entier, en mettant l’accent sur les marchés de l’UE.

« Cet investissement substantiel et multicontinental place PCI Pharma Services à l'avant-garde des solutions mondiales avancées d'administration de médicaments et du paysage mondial de l'assemblage de produits combinés médicament-dispositif », déclare Salim Haffar, CEO de PCI Pharma Services. « Les installations et infrastructures nouvelles et élargies démontrent notre engagement à répondre à l’évolution des besoins du marché et des clients en matière d’assemblage et d’emballage finals de dispositifs pharmaceutiques cliniques à commerciaux, et contribuent à l’objectif général de PCI consistant à permettre des thérapies qui changent la vie et la commodité pour les patients. »