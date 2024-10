TORONTO--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

Porter Airlines a été nommée meilleure classe économique au monde lors de la remise des Prix Choix des lecteurs de USA Today.

Porter Airlines a été nommée meilleure classe économique au monde lors de la remise des Prix Choix des lecteurs de USA Today. (Photo: Business Wire)

Ces prix récompensent l’excellence dans une variété de catégories telles que les voyages, la gastronomie et les activités à faire, toutes les candidatures étant soumises par un panel d’experts. Porter a été classée au 1 er rang parmi 20 compagnies aériennes internationales.

« Porter redéfinit le transport aérien depuis 2006 et continue d’améliorer l’expérience en classe économique accessible à tout le monde en Amérique du Nord à mesure que notre réseau s’accroît. Porter est la compagnie aérienne qui s’efforce d’améliorer les voyages en classe économique, notamment grâce à l’absence de siège du milieu, de la bière et du vin gratuits servis dans de vrais verres, un choix de collations et de repas frais de qualité supérieure et une connexion Wi-Fi gratuite sur les aéronefs E195-E2 accessible à l’ensemble des passagers », affirme Kevin Jackson, président de Porter Airlines. Cette récompense témoigne de l’engagement des membres de notre équipe à offrir le plus haut niveau de service et une hospitalité authentique. »

Depuis 2023, la compagnie aérienne a bonifié son offre :

Embauche de plus de 2 000 nouveaux membres au sein de l’équipe

Réception de 40 nouveaux Embraer E195-E2

Augmentation de son parc aérien à 69 avions, notamment 29 aéronefs Dash 8-400

Annonce de dizaines de nouveaux itinéraires et de nouvelles destinations à l’échelle de l’Amérique du Nord

La compagnie aérienne effectue désormais des vols d’un océan à l’autre et vers toutes les provinces du Canada à partir de ses grands centres à l’est, soit Toronto, Ottawa et Montréal. Elle développe également rapidement son offre de vols vers les États-Unis, desservant actuellement six destinations en Floride, quatre en Californie, en plus de liaisons vers Las Vegas et Phœnix. Ces destinations complètent sa présence de longue date à Boston, Chicago, New York et Washington.

Pour en savoir plus sur les plans de croissance de Porter : www.flyporter.com.