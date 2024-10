PPG annonce sa couleur de l’année 2025 : « Purple Basil »

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--sept. 24, 2024--

PPG (NYSE : PPG) a annoncé aujourd’hui sa couleur de l’année 2025, Purple Basil (PPG1046-7), une teinte violette, poudreuse, à la fois rafraîchissante, audacieuse et apaisante, symbole d’adaptabilité en période de changement. Également dénommée Amethyst Shadow et Acai Berry sur certains marchés européens, la teinte Purple Basil fait partie de la thématique globale de couleurs « Kinetic » 2025 de PPG, qui comprend quatre différentes palettes de couleurs.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240924736554/fr/

Architects will be drawn to Purple Basil because it's warm enough to be inviting but cool enough to create an air of mystery. (Photo: Business Wire)

« Les consommateurs connaissent actuellement une période de nouveauté sans précédent. Le thème mondial du mouvement façonne les tendances du design dans de nombreux secteurs », a déclaré Vanessa Peterson, responsable mondiale stylisme des couleurs, produits de consommation et revêtements industriels chez PPG. « Le thème de couleur Kinetic reflète le besoin d’autonomie dans un monde en évolution rapide. Il souligne également l’interaction entre la nature et la science qui stimule l’innovation, ainsi que l’influence de nouveaux outils comme l’intelligence artificielle qui favorisent une créativité sans limites. »

Élégante et sophistiquée, Purple Basil est une couleur qui convient aussi bien aux designs traditionnels qu’aux applications les plus audacieuses. En tant que teinte violette, elle est assez chaude pour être attirante, mais assez froide pour créer une ambiance de mystère. La tension entre les bases bleues et rouges de la couleur produit une énergie cinétique qui complète parfaitement les 40 teintes associées dans les quatre palettes de couleurs 2025 de PPG : Extra Celestial, Bio-Fuse, Artificial, et Earth et Archive.

« Nous vivons une période de transformation offrant à l’infini de nouvelles possibilités que nous n’imaginions même pas, générées par de nouveaux outils qui renforcent la créativité humaine », a déclaré Mme Peterson. « Les consommateurs accueillent volontiers cette époque de changement et de mouvement, et nous constatons que les tendances en matière de couleurs reflètent un besoin de couleurs dynamiques qui fait délaisser les couleurs douces, plus banales et plus sûres au profit de tons riches rappelant les pierres précieuses, de pastels terreux plus profonds et de tons moyens inspirés du patrimoine ancestral. »

Dans les applications de design industriel, Purple Basil et les couleurs des palettes thématiques de couleurs Kinetic répondent aux besoins des consommateurs en matière d’innovation, d’adaptabilité et de sens du mouvement. Qu’il s’agisse de produits de consommation, d’applications architecturales comme les portes et les fenêtres, de mobilier de bureau ou d’applications pour l’automobiles, ces couleurs représentent une esthétique fraîche et dynamique.

« Purple Basil est un ton moyen avec une nuance neutre qui la rend riche, multidimensionnelle et réconfortante. C’est une couleur chaude légèrement désaturée, ce qui en fait un neutre nuancé », a déclaré Mme Peterson.

La sélection de Purple Basil résulte de la collaboration de dizaines de stylistes coloristes de PPG. La Société est dotée d’un processus complet de prévision des couleurs qui prend en compte les dynamiques sociales, culturelles et politiques qui influencent les tendances mondiales. L’équipe des stylistes coloristes évalue ces dynamiques à l’œuvre dans chaque région du monde pour créer une collection qui trouvera un écho auprès de publics diversifiés.

Pour plus d’informations sur la couleur de l’année de PPG et la thématique de couleur globale Kinetic, visitez notre site Web à l’adresse : www.ppg.com/industrialcoatings/en-US/coty.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et fournir les peintures, les revêtements et les matériaux de spécialité auxquels nos clients font confiance depuis plus de 140 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients, en collaborant étroitement avec eux pour trouver la bonne solution. Le siège social de la Société est situé à Pittsburgh et nous opérons et innovons dans plus de 70 pays. En 2023, nous avons déclaré un chiffre d’affaires net de 18,2 milliards USD. Nous servons des clients des secteurs de la construction, des produits de consommation, des marchés industriels et des transports, ainsi que des marchés secondaires. Pour plus d’informations, visiter le site Web : www.ppg.com.

CATÉGORIE : Revêtements industriels