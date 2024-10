CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--sept. 18, 2024--

ProAmpac, un chef de file mondial des emballages souples et de la science des matériaux, présentera ses dernières solutions d’emballage durable au salon FACHPACK 2024, qui se déroulera du 24 au 26 septembre à Nuremberg, en Allemagne. Sur le stand 5-126, ProAmpac présentera des offres avancées telles que ProActive Recyclable® FibreSculpt, ProActive Intelligence® Moisture Protect MP-1000 et le ProActive Recyclable® RP-1050, ainsi que sa gamme d’emballages RAP, constituée de solutions à base de fibres destinées à la restauration à emporter.

« Nous invitons les participants à explorer les solutions innovantes de ProAmpac qui vont dans le sens du fibrage des emballages », a déclaré Alex Baumgartner, président de la division européenne de ProAmpac. « Qu’il s’agisse de notre technologie MP-1000, qui transforme le contrôle de l’humidité dans les boissons en poudre et les produits nutraceutiques, ou de nos emballages à base de fibres destinées à la restauration à emporter, ces avancées répondent à la demande croissante pour des emballages durables et performants. »

Fibrage et innovation à l’honneur

Listes des produits que présentera ProAmpac :

ProActive Recyclable® FibreSculpt : il s’agit d’une solution à base de fibres à haute barrière pour les applications de plateaux thermoformés peu profonds. Avec plus de 90 % de fibres et conforme aux directives de l’OPRL, FibreSculpt est recyclable dans les collectes en bordure de rue au Royaume-Uni et en Irlande, offrant aux marques une option durable sans compromis sur la protection des produits.

ProActive Intelligence® MP-1000 : la technologie avancée d’absorption de l’humidité MP-1000 élimine la nécessité d’utiliser des sachets déshydratants et s’avère particulièrement utile dans les formats d’emballage où les déshydratants ne sont pas pratiques, comme les emballages de bâtonnets. En utilisant la plateforme 3-Phase Activ-Polymer™ d’Aptar CSP Technologies, cette solution assure un contrôle optimal de l’humidité pour des applications telles que les boissons en poudre, les produits nutraceutiques, les diagnostics au point de soin, les probiotiques à culture vivante et les produits alimentaires sensibles.

ProActive Recyclable® RP-1050 : lancé initialement en Amérique du Nord et désormais disponible en Europe, RP-1050 remplace le suremballage traditionnel par un produit alternatif à base de fibres, recyclable dans les collectes en bordure de rue. Cette solution est idéale pour le papier hygiénique, les serviettes en papier et les produits d’hygiène féminine. Elle offre d’excellentes caractéristiques de scellage pour les opérations de formage, remplissage et scellage à grande vitesse.

Emballages RAP pour la restauration à emporter

Les emballages primés RAP destinés à la restauration à emporter de ProAmpac améliorent la fraîcheur et la présentation tout en offrant des options recyclables à base de fibres qui favorisent le développement durable. La gamme de produits comprend le carton RAP Sandwich Wedge, HandRap, SoftPack et le plateau RAPTray™.

Visitez le stand 5-126 pendant le salon FACHPACK 2024 pour découvrir comment ProAmpac peut soutenir vos objectifs de développement durable. Pour plus d’informations ou pour planifier une réunion, contactez notre équipe marketing à l’adresse Marketing@Proampac.com ou visitez le site ProAmpac.com.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est un chef de file mondial des emballages souples qui dispose d’une offre de produits exhaustive. Nous fournissons des solutions d’emballage créatives, un service à la clientèle de premier plan et des innovations primées à un marché mondial diversifié. Baptisée ProActive Sustainability®, l’approche de ProAmpac en matière de développement durable permet de fournir des produits d’emballage flexibles, innovants et durables afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Nous sommes guidés dans notre travail par cinq valeurs fondamentales qui constituent la base de notre succès : intégrité, intensité, innovation, implication et impact. Basée à Cincinnati, ProAmpac est détenue par Pritzker Private Capital ainsi que par ses membres dirigeants et des coinvestisseurs. Pour plus d’informations, visitez ProAmpac.com ou contactez Media@ProAmpac.com.