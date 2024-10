CINCINNATI--(BUSINESS WIRE)--sept. 25, 2024--

ProAmpac, un chef de file de l'emballage flexible et de la science des matériaux, annonce le lancement de sa dernière innovation, QUADFLEX® Recyclable LFQ. Cette pochette étanche quadruple grand format est conçue pour répondre à la demande croissante de solutions d'emballage recyclables pour les aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure, l'entretien de pelouse et de jardin, et les aliments secs pour les produits jusqu'à 40 lb.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240924491399/fr/

QUADFLEX®-LFQ-40lb (Photo: Business Wire)

« Après la commercialisation réussie de QUADFLEX® Recyclable, nos clients ont recherché les mêmes performances élevées dans un format plus grand. QUADFLEX Recyclable LFQ permet aux marques de maintenir une présence élevée en rayons d’un sac quadruple étanche tout en offrant une durabilité exceptionnelle à des poids de remplissage plus élevés, le tout dans un emballage recyclable », déclare Ben Davis, directeur du marketing de ProAmpac. « C’est le choix parfait pour les marques engagées dans la durabilité sans compromettre la solidité de l’emballage ni l’attrait visuel. »

Gamme complète d’emballages d’aliments pour animaux de compagnie de ProAmpac

« ProAmpac offre la gamme la plus large d’options d’emballage d’aliments pour animaux de compagnie sur le marché, du papier multi-murs aux sacs tissés, en passant par une gamme complète de sacs quadruples étanches et de sachets pour produits secs ou autoclave », déclare Davis. « Avec QUADFLEX® Recyclable LFQ, nous complétons la gamme, en veillant à ce que chaque format dispose désormais d’une option durable. »

Performance et innovation

Le QUADFLEX® Recyclable LFQ est préqualifié pour les programmes de dépôt en magasin et comprend des options de fermeture à glissière. Cette pochette aide également à préserver l'intégrité du produit en protégeant contre la migration de graisse et les bosses, assurant une présentation propre et élégante sur l'étagère.

« Ce produit s’appuie sur notre structure monomatériau brevetée R-2050 et offre une résistance élevée à la chaleur pour une efficacité optimale de la ligne de remplissage », déclare Ebrahim Jalali Dil, responsable mondial de l’innovation chez ProAmpac. « Le QUADFLEX® Recyclable LFQ peut contenir jusqu’à 40 lb de croquettes sèches, offrant une excellente résistance à la graisse, une excellente résistance aux bosses et une excellente durabilité, tout en aidant les marques à atteindre leurs objectifs et engagements en matière de durabilité. »

Avec QUADFLEX® Recyclable LFQ, ProAmpac continue de montrer la voie en fournissant des emballages qui allient durabilité et haute performance et fournissent aux marques une solution responsable, durable et visuellement attrayante.

Pour plus d'informations sur QUADFLEX® Recyclable LFQ et la gamme de solutions d'emballage durable de ProAmpac, veuillez envoyer un email à Marketing@proampac.com ou consulter notre site web ProAmpac.com/Sustainability.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est un leader mondial de l'emballage souple qui propose à un marché mondial diversifié une gamme complète de produits, des solutions d'emballage créatives, un service client haut de gamme et des innovations primées. ProActive Sustainability®, la vision de ProAmpac en matière de développement durable, fournit des produits d'emballage flexibles innovants et durables pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de durabilité. Notre travail repose sur cinq valeurs fondamentales qui sont la base de notre succès : intégrité, intensité, innovation, implication et impact. Basé à Cincinnati, ProAmpac est détenu par Pritzker Private Capital, ainsi que par sa direction et des co-investisseurs. Pour de plus amples informations, visitez le site ProAmpac.com ou contactez Media@ProAmpac.com.