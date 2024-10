OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--sept. 19, 2024--

BioTalent Canada accepte maintenant les candidatures pour son programme de reconnaissance Employeur Bioscience I.D.É.A.L. MC 2024-2025. Ce programme en est maintenant à sa troisième édition.

Cette initiative vise à reconnaître les organisations canadiennes de la bioéconomie qui font preuve de leadership en matière d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accessibilité (IDÉAL), principes essentiels à la croissance du secteur. L’année dernière, 15 organisations ont obtenu la certification Employeur Bioscience I.D.É.A.L., une hausse importante par rapport aux huit certifications attribuées la première année du programme.

« Les organisations qui adoptent les principes d’IDEA établissent la norme pour la constitution d’un bassin de talents plus solide et résilient au sein de la bioéconomie, a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. Alors que les pénuries de talents devraient constituer un défi majeur pour la bioéconomie canadienne, l’adoption des principes d’IDEA se révèle une solution stratégique et stimule l’équité et l’innovation au sein de la main-d’œuvre. »

Le processus d’inscription comprend un questionnaire en ligne, dans lequel l’organisation doit décrire les mesures prises pour instaurer une culture plus inclusive et plus diversifiée par l’intégration des meilleures pratiques d’IDEA suivantes :

Intégrer les principes d’IDEA dans la vision, les valeurs, les stratégies et les résultats de l’organisation. Pour la direction, assumer la responsabilité de l’application des principes d’IDEA. Mettre en œuvre des outils pour mesurer et évaluer les efforts d’intégration des principes d’IDEA. Élaborer des programmes prioritaires de formation et de sensibilisation aux principes d’IDEA. Instaurer des pratiques inclusives en matière de gestion des talents. Adopter des stratégies pour instaurer une culture favorisant le sentiment d’appartenance au sein de l’organisation. Inclure les principes d’IDEA dans les relations avec les clients, les fournisseurs et les collectivités.

Les organisations qui ont reçu la certification Employeur Bioscience I.D.É.A.L. MC pour 2023-2024 sont, par ordre alphabétique : AgriTech North, Amino Labs North, Aruna Revolution Health Inc, BioCanRx, Charles River Laboratories, Health Cities, INTREPID Lab, Life Sciences Ontario, Neuraura Biotech Inc., NorthernRNA, Ontario Institute for Cancer Research (OICR), Raft Brew Labs, Savyn Tech, Shift Health et STEMCELL Technologies.

« Être reconnu comme Employeur Bioscience I.D.É.A.L. a validé l’engagement continu de l’équipe envers une plus grande ouverture et une tolérance accrue dans le secteur, a déclaré Benjamin Feagin Jr., directeur général d’AgriTech North. Les principes d’IDEA sont plus qu’un concept de base pour nous : ils sont inscrits directement dans nos statuts constitutifs et intégrés dans notre fonctionnement. »

Les critères utilisés pour évaluer les candidatures comprennent l’intégration des principes d’IDEA dans la vision, les valeurs, les stratégies et les résultats de l’entreprise; la responsabilisation de la direction à l’égard des principes d’IDEA et la priorité accordée à la formation et à la sensibilisation aux principes d’IDEA, entre autres.

« Nous invitons les organisations de toutes tailles à poser leur candidature à l’obtention de cette reconnaissance importante, a insisté M. Henderson. C’est la meilleure façon de montrer aux autres employeurs de la bioéconomie que ces principes sont importants et d’inciter les organisations de partout au Canada à les adopter, même si elles ne savent peut-être pas par où commencer. »

Pour obtenir de plus amples renseignements ou accéder au formulaire de mise en candidature pour la certification Employeur Bioscience I.D.É.A.L., allez à biotalent.ca/employeurIDEAL.

Pour consulter des documents ressources qui aideront votre organisation à développer sa résilience grâce aux principes d’inclusion, de diversité, d’équité et d’accessibilité, allez à biotalent.ca/resilience.

