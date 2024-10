Présentation de « The Show Miami » : salon de mode social de Miami

MIAMI--(BUSINESS WIRE)--sept. 20, 2024--

« The Show Miami » repense le concept des salons de mode traditionnels en lançant le tout premier salon de mode social. Attendez-vous à vivre la mode comme vous ne l'avez jamais fait grâce à la magie de Miami !

« Nous révolutionnons le secteur en intégrant une force de communication essentielle pour les marques comme sont les influenceurs sur les réseaux sociaux. Leur implication fait résonner les messages des marques, élargit leur rayonnement et renforce leur engagement auprès des communautés locales et internationales. Cette approche offre une proposition de valeur unique qu'aucun autre salon de la mode n'est capable de faire », explique Ivan Herjavec, président de The Show Miami.

Mission

The Show Miami s'est engagé à faire de Miami le centre international des industries créatives. Cette mission s'accomplira en soutenant les talents locaux, en créant des emplois et en stimulant la croissance économique, le tout en partenariat avec des entreprises locales essentielles et le comté de Miami-Dade.

M. Steven Meiner, maire de Miami Beach, déclare :

« Nous allons mettre la mode sur la carte à Miami Beach. Des visionnaires comme « The Show Miami » contribuent à faire progresser le rôle que joue la ville dans la construction de l'écosystème nécessaire pour que Miami Beach devienne une capitale de l'industrie de la mode ».

Exposants de The Show Miami

200 marques américaines et internationales sélectionnées pour homme et femme, présenteront des vêtements, des chaussures et des accessoires. La sélection de marques comprend un choix diversifié allant des maisons de luxe européennes aux créateurs locaux de streetwear. Plusieurs créateurs profiteront de ce salon pour présenter leurs nouveautés exclusives ou pour faire leur come back.

Une expérience plus élaborée

L'objectif ultime de l'organisateur est d'offrir la meilleure expérience possible à tous les participants. Les acheteurs bénéficieront de services très personnalisés, notamment des rendez-vous pris à l'avance avec les exposants, des salons VIP pour les acheteurs, la mise en réseau avec des influenceurs et des stylistes, l'accès à des sessions exclusives avec les principaux intervenants, etc.

The Show Miami est bien plus qu'un simple événement, c'est un hommage rendu à la riche diversité culturelle de Miami et à ses valeurs inclusives. Tout l'espace du salon offrira une expérience immersive répartie en cinq sections distinctes, chacune représentant un quartier célèbre de Miami. Les marques seront présentées selon des catégories de style typiques de ces quartiers, créant ainsi une belle présentation qui accrochera à la fois les exposants et les visiteurs.