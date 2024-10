PUMA ernennt Markus Neubrand zum Chief Financial Officer

HERZOGENAURACH, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Sep 26, 2024--

Das Sportunternehmen PUMA hat Markus Neubrand (48) ab 1. Oktober 2024 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands ernannt. Der Vertrag des aktuellen CFO Hubert Hinterseher wird im gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Dezember 2024 beendet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240926177720/de/

Das Sportunternehmen PUMA hat Markus Neubrand (48) ab 1. Oktober 2024 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied des Vorstands ernannt. (Foto: Business Wire)

Markus Neubrand war zuletzt als Chief Financial Officer bei GUESS? Inc. tätig. Zuvor war er Group Chief Financial Officer bei der Luxusmodemarke MCM Worldwide und davor Chief Operating Officer und Chief Financial Officer für die Schlüsselregion Amerika beim Premium-Modeunternehmen HUGO BOSS. Bei PUMA wird er die Bereiche Finance, Investor Relations, Legal, IT und Business Solutions verantworten.

„Wir freuen uns, Markus bei PUMA willkommen zu heißen. Er ist ein hochkompetenter Finanzmanager mit großer Erfahrung in den Bereichen operativer und finanzieller Planung sowie Kapitalmärkte. Mit seinen ausgeprägten Industriekenntnissen und seinem people-first Führungsstil passt er perfekt in unsere PUMA Family. Ich freue mich, mit ihm zusammenzuarbeiten und das nächste Kapitel unseres nachhaltigen Wachstums auf Basis einer gesteigerten Markenbegehrlichkeit zu schreiben“, sagte PUMA CEO Arne Freundt. „Ich möchte Hubert für seine Leistung bei PUMA danken. Mit seinem starken Engagement und Einsatz für die Marke und die PUMA Family hat er in den vergangenen 20 Jahren zu unserem Erfolg beigetragen. Ich wünsche ihm alles Gute für seine professionelle und persönliche Zukunft.“

PUMA und Hubert Hinterseher haben sich einvernehmlich geeinigt, dass er am 30. September 2024 als CFO zurücktreten wird. Er wird das Unternehmen zum 31. Dezember 2024 nach einer erfolgreichen und reibungslosen Übergabe seiner Tätigkeiten an seinen Nachfolger verlassen.

„Ich möchte Hubert für seinen Einsatz und Beitrag zum Erfolg des Unternehmens danken,“ sagte Héloïse Temple-Boyer, Vorsitzende des Aufsichtsrats von PUMA.

Ab 1. Oktober 2024 setzt sich PUMAs Vorstand aus Arne Freundt, CEO, Markus Neubrand CFO, Anne-Laure Descours, Chief Sourcing Officer und Maria Valdes, Chief Product Officer, zusammen.