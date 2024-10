TORONTO--(BUSINESS WIRE)--sept. 17, 2024--

Q4 Inc. (« Q4 » ou « la société »), la plateforme IR Ops, a annoncé aujourd'hui une forte croissance et un élan considérable à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) — élargissant considérablement son personnel et sa clientèle dans cette région. Alors que de plus en plus d'entreprises de la région adoptent la plateforme Q4 pour leurs relations investisseurs, elles sont en mesure d'augmenter leur efficacité, de réduire les risques liés à l'exécution de leurs programmes et d'améliorer considérablement les résultats des relations investisseurs, notamment en améliorant les relations avec les investisseurs et en obtenant des valorisations premium.

Q4 s'associe à des entreprises de la région EMEA, notamment le groupe Adecco, Caledonia Mining, Compugen, Voxeljet et bien d'autres sur la Bourse de Londres, Euronext, Nasdaq Nordic et SIX Swiss Exchange — ainsi qu'à plus de 2 600 autres entreprises à travers le monde, dont la moitié du S&P 500. Elles utilisent la plateforme puissante et consolidée de Q4 pour répondre à leurs besoins complets en matière de relations investisseurs : avec des solutions pour sites web IR, les événements virtuels, un CRM IR, l'identification des actionnaires, les analyses d'engagement et bien plus encore, notamment une IA sécurisée pour les relations avec les investisseurs.

Au cours de l'année écoulée, Q4 a fortement augmenté sa base de clients dans la région EMEA, avec une forte progression au Royaume-Uni, en Suisse et dans les pays nordiques. En outre, l'entreprise a augmenté ses effectifs de 50 % dans la région EMEA au cours de cette période.

Annonce du vice-président de la région EMEA de Q4

Alors que Q4 poursuit sa croissance internationale, la société a nommé Tanya Thomas pour mener à bien cette démarche : en tant que vice-présidente exécutive (EVP) de la région EMEA. Basée à Londres, Thomas apporte une certaine expérience en matière de leadership dans des entreprises mondiales de technologies B2B : elle a dirigé leur expansion géographique rapide, et a mis en place des sources de revenus évolutives. Dans son rôle chez Q4, Thomas se focalisera sur l'accélération de la croissance stratégique de Q4 dans la région EMEA et d'autres marchés internationaux, ainsi que sur la supervision et l'exécution des activités opérationnelles liées.

Avant Q4, Thomas était responsable de la croissance chez OpenExchange, un fournisseur de réunions et d'événements virtuels gérés par des professionnels sur les marchés des capitaux. Elle était auparavant PDG du groupe GDS, un fournisseur de solutions de transition numérique, et directrice des ventes du groupe UBM plc, un organisateur d'événements B2B racheté par Informa, entre autres fonctions.

« Nous estimons qu’il y a des opportunités remarquables pour Q4 dans la région EMEA, Tanya sera un atout formidable pour notre entreprise et nos clients dans le cadre de la prochaine phase de notre croissance stratégique », a déclaré Darrell Heaps, PDG de Q4. « L'expérience de Tanya dans les marchés financiers et les événements virtuels – combinée à ses antécédents en matière d'expansion des marchés et d'expansion internationale – fait d'elle un ajout idéal à notre équipe. Alors que nous aidons les leaders des relations investisseurs et leurs entreprises à attirer, gérer et comprendre les investisseurs, nous sommes impatients d'apporter les avantages de notre plateforme à des entreprises à une échelle encore plus large. »

Thomas et d'autres membres de Q4 représenteront l'entreprise lors de prochains événements régionaux, notamment la Reputation Management & Corporate Comms Conference, à Londres, le 18 septembre, et DIRF 2024, à Copenhague, au Danemark, le 19 septembre, où Q4 sera l'un des principaux sponsors de la conférence.

« C'est le moment idéal pour rejoindre Q4, qui a récemment été le pionnier de la première plateforme de relations avec les investisseurs de l'industrie », a déclaré Tanya Thomas, EVP de la région EMEA chez Q4. « Les sociétés cotées de la zone EMEA montrent une forte demande et un grand enthousiasme pour la fonctionnalité consolidée et axée sur l’IA que propose Q4. J'ai hâte de travailler avec l'équipe talentueuse d’ici pour capitaliser sur cette demande, renforcer notre leadership dans la région et servir davantage de clients grâce aux solutions éprouvées et fiables de Q4. »

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. est la principale plateforme de gestion des relations avec les investisseurs qui dispose de la plus grande base de données d'investisseurs au monde. Elle est conçue pour surmonter les obstacles entre les sociétés cotées en bourse et leurs investisseurs. Q4 offre aux responsables des relations avec les investisseurs et à leurs équipes les outils nécessaires pour attirer, gérer et comprendre les investisseurs, le tout-en-un seul endroit. La plateforme IR Ops de Q4, basée sur l'IA, propose des applications pour la gestion des sites web et des événements, l'analyse de l'engagement et la gestion du cycle de vie des résultats, dont l'AI Earnings Co-Pilot pour générer des projets de scripts basés sur des données historiques, et l'AI earnings call summaries pour comprendre le sentiment des pairs. La plateforme comprend également un CRM simplifié pour les investisseurs et des informations pour les actionnaires avec des paramètres avancés pour optimiser les stratégies de ciblage des investisseurs. Q4 fournit les données, les informations et les flux de travail qui permettent aux équipes de RI de se focaliser sur ce qui importe le plus : la stratégie, les relations et l'obtention de meilleures valorisations pour leurs entreprises.