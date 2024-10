NEWBURYPORT, Mass.--(BUSINESS WIRE)--wrz 24, 2024--

MaxLinear, Inc., lider w branży wysokowydajnych analogowych i analogowo-cyfrowych układów scalonych do rozwiązań łączności, nawiązał współpracę z Rochester Electronics, aby zapewnić stałe zarządzanie cyklem życia i wsparcie klienta dla jego portfolio produktów SHDSL.

Rochester Electronics nawiązuje współpracę z MaxLinear w zakresie stałego wsparcia cyklu życia produktu (Photo: Business Wire)

Rochester Electronics, LLC jest największym na świecie producentem nieprzerwanie dostarczającym półprzewodniki, oferującym w 100% autoryzowane, identyfikowalne, certyfikowane urządzenia objęte gwarancją. Firma Rochester koncentruje się na rozszerzeniu dostępności produktów przestarzałych z perspektywy cyklu życia, zapewniając równolegle wsparcie dla produktów aktywnych z perspektywy cyklu życia.

MaxLinear jest wiodącą firmą na rynku SHDSL od ponad dziesięciu lat. Ich rozwiązania zostały wykorzystane w wielu dojrzałych systemach telekomunikacyjnych i przemysłowych, w tym w zapewniających dostęp telekomunikacyjny, urządzeniach w placówkach klientów i sieciach przemysłowych. Urządzenia oferują szeroki zakres funkcji, takich jak:

Komunikacja punkt-wielopunkt (DSLAM)

Linie SHDSL party line

Pierścień SHDSL z możliwością dodawania i usuwania.

SHDSL o ekstremalnie długim zasięgu (1536 kbit/s przy 22 km)

Ethernet Extender (300kbit/s przy 50 km)

Rochester obsługuje aparaty nadawczo-odbiorcze PEF2x628E (Socrates-e) SHDSL firmy MaxLinear. Urządzenia te mogą działać w trybie pełnej kompatybilności z pinami, oprogramowaniem komputerowym i oprogramowaniem układowym jako bezpośredni zamiennik aparatów nadawczo odbiorczych PEF2x624. PEF2x624 początkowo stał się wiodącym wyborem w przypadku SHDSL dla wymagań TDM, obsługując ITU-T G.991.2.bis (G.SHDSL.bis) i ETSI TS 101524. Rodzina PEF2x628E (Socrates-e), wydana później, spełniała wymagania zastosowań EFM/ATM/HDLC. Rodzina dodała funkcjonalność warstwy TC do obsługi standardu IEEE 802.3ah Ethernet in the first mile (EFM), ATM-TC, HDLC-TC i TDM/EFM Dual Bearer.

Zakładany okres eksploatacji wielu istniejących zastosowań wynosi 10-20 lat. Ze względu na złożoność oprogramowania układowego i wsparcia oprogramowania, przeprojektowywanie jest wysoce niepożądane.

Aby zapewnić klientom najlepsze możliwe długoterminowe rozwiązania, firma MaxLinear zwróciła się do Rochester Electronics. Firma Rochester zgromadziła swoje zapasy z ostatnich dostępnych płytek krzemowych, aby zaspokoić bieżące potrzeby klientów na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Numer części Opis Bezpośredni zamiennik dla PEF24628E (Socrates-4e) 4-kanałowy aparat nadawczo-odbiorczy SHDSL PEF24624E (SDFE-4) PEF22628E (Socrates-2e) 2-kanałowy aparat nadawczo-odbiorczy SHDSL PEF22624E (SDFE-2) PEF21628E (Socrates-1e) 1-kanałowy aparat nadawczo-odbiorczy SHDSL PEF21624E (SDFE-1)

„Rochester Electronics specjalizuje się w zarządzaniu i wspieraniu starszych i wycofanych z eksploatacji (EOL) urządzeń. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z MaxLinear, szanowanym liderem w branży wysokowydajnych analogowych i analogowo-cyfrowych układów scalonych do rozwiązań łączności. Wspólnie zapewnimy ciągłe wsparcie klienta w zakresie rozszerzonego cyklu życia dla portfolio produktów SHDSL”.

- Alexander Stempfle, dyrektor Rochester Electronics ds. rozwoju dostawców w regionie EMEA

O firmie Rochester Electronics

Rochester Electronics jest największym na świecie ciągłym źródłem półprzewodników w 100% autoryzowanym przez ponad 70 wiodących producentów półprzewodników.

Jako dystrybutor produktów oryginalnego producenta, Rochester posiada w ofercie ponad 15 miliardów urządzeń o łącznej liczbie ponad 200 000 numerów części, co stanowi najszerszy na świecie asortyment półprzewodników wycofanych z eksploatacji (EOL) i najszerszy asortyment aktywnych półprzewodników.

Jako licencjonowany producent półprzewodników firma Rochester wyprodukowała ponad 20 000 typów urządzeń. Ponieważ mamy w magazynie ponad 12 miliardów matryc, firma Rochester jest w stanie wyprodukować ponad 100 000 typów urządzeń. Rochester oferuje pełen zakres usług produkcyjnych, w tym projektowanie, obróbkę wafli, montaż, testowanie, sprawdzanie niezawodności i archiwizację IP, zapewniając kompletne rozwiązania aż do pełnej produkcji produktów gotowych do użytku, co pozwala skrócić czas wprowadzenia na rynek.

Rochester to półprzewodnikowe rozwiązanie cyklu życia. Żadna inna firma nie dorównuje tak szerokim wyborem produktów, usług o wartości dodanej i rozwiązań produkcyjnych, jakim oferuje Rochester.