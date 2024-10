NEWBURYPORT, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Sep 24, 2024--

MaxLinear, Inc., ist ein branchenführender Anbieter von leistungsstarken analogen und Mixed-Signal-Schaltkreisen für Konnektivitätslösungen und bietet in Partnerschaft mit Rochester Electronics Lifecycle-Management und Kundensupport für sein SHDSL-Produktportfolio an.

Rochester Electronics unterstützt im Rahmen einer Partnerschaft den Lebenszyklus von MaxLinear-Produkten (Photo: Business Wire)

Rochester Electronics, LLC ist weltweit die größte kontinuierliche Halbleiterbezugsquelle und bietet zu 100% autorisierte, rückverfolgbare, zertifizierte und garantierte Produkte an. Rochester verlängert die Verfügbarkeit veralteter Produkte und bietet gleichzeitig Support für Produkte mit aktivem Lebenszyklus.

MaxLinear ist seit mehr als zehn Jahren ein führendes Unternehmen auf dem SHDSL-Markt. Die Lösungen des Unternehmens werden in zahlreichen ausgereiften Telekommunikations- und Industriesystemen eingesetzt, darunter Zugangsnetze, Kundenprodukte und Industrienetzwerke. Die Produkte bieten ein breites Spektrum an Funktionen, darunter:

Punkt-zu-Multipunkt (DSLAM)

SHDSL-Festanschluss

SHDSL-Ring mit Add-drop-Funktionen

SHDSL Extreme Long Reach (1536 kbit/s bei 22 km)

Ethernet Extender (300 kbit/s bei 50 km)

Rochester bietet Support für die SHDSL-Transceiver MaxLinear PEF2x628E (Socrates-e). Diese Produkte sind mit allen Anschlussbelegungen und sämtlicher Software und Firmware kompatibel und ein einsatzbereiter Ersatz für die PEF2x624-Transceiver. Der PEF2x624 wurde zum beliebtesten SHDSL-Produkt für TDM-Anforderungen und unterstützt ITU-T G.991.2.bis (G.SHDSL.bis) und ETSI TS 101524. Die Produktfamilie PEF2x628E (Socrates-e), die später auf den Markt kam, erfüllt die Anforderungen von EFM/ATM/HDLC-Anwendungen. Sie verfügt außerdem über die TC-Layer-Funktionalität für IEEE 802.3ah Ethernet auf der ersten Meile (EFM), ATM-TC, HDLC-TC und TDM/EFM Dual Bearer.

Viele dieser Anwendungen haben eine Lebensdauer von zehn bis zwanzig Jahren. Aufgrund der hohen Komplexität der Firmware und des Software-Supports sind neue Designs sehr unerwünscht.

Deshalb wandte sich MaxLinear an Rochester Electronics, um den Kunden langfristige Lösungen bieten zu können. Rochester hat seinen Bestand aus den neuesten Wafer-Materialien aufgebaut, um die laufende Kundennachfrage nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ bedienen zu können.

Teilenummer Beschreibung Einsatzbereiter Ersatz für PEF24628E (Socrates-4e) 4-kanaliger SHDSL-Transceiver PEF24624E (SDFE-4) PEF22628E (Socrates-2e) 2-kanaliger SHDSL-Transceiver PEF22624E (SDFE-2) PEF21628E (Socrates-1e) 1-kanaliger SHDSL-Transceiver PEF21624E (SDFE-1)

„Rochester Electronics spezialisiert auf das Management und den Support älterer und eingestellter EOL-Komponenten. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit MaxLinear, einem anerkannten Branchenführer im Bereich integrierter hochleistungsfähiger Schaltkreise mit analogen und gemischten Signalen für Konnektivitätslösungen. Wir werden gemeinsam Support für den verlängerten Lebenszyklus der Produkte des SHDSL-Portfolios der Kunden anbieten.“

- Alexander Stempfle, Director Rochester Electronics, Supplier Development-EMEA

Über Rochester Electronics

Rochester Electronics ist weltweit die größte kontinuierliche Bezugsquelle von Halbleitern – zu 100% autorisiert von mehr als 70 führenden Halbleiterherstellern.

Als Originalhersteller und lagerhaltender Händler von Halbleitern hat Rochester mehr als 15 Milliarden Produkte vorrätig, das sind insgesamt 200.000 Artikelnummern. Damit bieten wir das weltweit größte Sortiment an eingestellten Halbleitern (EOL) und das breiteste Angebot an aktiven Halbleitern an.

Als lizenzierter Hersteller von Halbleitern hat Rochester über 20.000 Produkte hergestellt. Mit mehr als 12 Milliarden Dies auf Lager hat Rochester die Kapazität, über 100.000 Produkte herzustellen. Rochester bietet ein komplettes Angebot an Fertigungsdiensten, wie Design, Waferfabrikation, Assemblierung, Testen, Zuverlässigkeit und IP-Archivierung, sei es durch die Bereitstellung von Einzellösungen oder die sofort einsatzfähige Produktion. Das ermöglicht eine kürzere Produkteinführungszeit.

Rochester ist die Semiconductor-Lifecycle-Lösung. Kein anderes Unternehmen bietet eine solche Vielfalt an Produkten, Mehrwertleistungen und Fertigungslösungen wie Rochester an.