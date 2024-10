SEOUL, Südkorea--(BUSINESS WIRE)--Sep 26, 2024--

Samsung Electronics Co., Ltd., der weltweit führende Anbieter fortschrittlicher Speichertechnologie , hat die branchenweit erste PCIe 4.0-SSD für den Automobilsektor auf Basis der achten Generation von vertikalem NAND (V-NAND) entwickelt. Mit ihrer branchenführenden Geschwindigkeit und herausragender Zuverlässigkeit eignet sich die neue Auto-SSD AM9C1 ideal für KI-basierte On-Device-Funktionen in modernen Fahrzeugen.

Die neue 256-GB-Auto-SSD bietet eine um etwa 50 Prozent gesteigerte Energieeffizienz gegenüber ihrem Vorgänger AM991 und erreicht sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 4.400 MB/s (Megabyte pro Sekunde) beziehungsweise 400 MB/s.

„Wir arbeiten eng mit globalen Herstellern autonomer Fahrzeugen zusammen, um leistungsstarke, hochkapazitive Produkte für die Automobilindustrie zu entwickeln“, sagt Hyunduk Cho, Vice President und Head of Automotive Group im Geschäftsbereich Memory von Samsung Electronics. „Samsung wird weiterhin den Markt für physische KI 1 -Speicher anführen, der Anwendungen vom autonomen Fahren bis hin zu Robotertechnologien umfasst.“

Die Auto-SSD AM9C1 basiert auf Samsungs 5-Nanometer-Controller (nm) und bietet eine Single-Level-Cell (SLC) Namespace 2 -Funktion. Sie zeichnet sich durch eine hohe Leistung aus, die den Zugriff auf große Dateien erleichtert. Im SLC-Modus (Single-Level-Cell) steigern sich Lese- und Schreibgeschwindigkeiten auf bis zu 4.700 MB/s beziehungsweise 1.400 MB/s und bietet gleichzeitig eine höhere Zuverlässigkeit.

Die 256 GB AM9C1 wird derzeit von wichtigen Partnern getestet und soll Ende dieses Jahres in die Massenproduktion gehen. Um der steigenden Nachfrage nach hochkapazitiven SSDs für den Automobilsektor gerecht zu werden, plant Samsung die AM9C1 in verschiedenen Speicherkapazitäten von 128 GB bis 2 TB anzubieten. Die Massenproduktion des 2-TB-Modells, das die branchenweit größte Kapazität in dieser Produktkategorie bieten soll, soll Anfang nächsten Jahres beginnen.

Durch intensivierte Board-Level-Tests erfüllt die neue Auto-SSD von Samsung den Qualitätsstandard für Halbleiter in der Automobilindustrie AEC-Q100 3 Grad 2 und gewährleistet eine stabile Leistung über einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis 105 °C.

Um die hohen Standards der Automobilindustrie in Bezug auf Haltbarkeit und Stabilität weiter zu erfüllen, führt Samsung außerdem verschiedene Qualitätssicherungsprozesse durch. Das Unternehmen erhielt im März dieses Jahres die ASPICE CL3-Zertifizierung 4 für sein UFS 3.1-Produkt.

Im Bestreben, die CSMS-Zertifizierung auf der Grundlage von ISO/SAE 21434 5 zu erhalten, wird Samsung die technologische Zuverlässigkeit und Stabilität seiner Lösungen für die Automobilindustrie weiterhin aktiv verbessern.

„Die Zertifizierungen nach ASPICE und ISO/SAE 21434 sind bedeutende Meilensteine, die die Zuverlässigkeit und Stabilität unserer Technologie untermauern“, sagt Hwaseok Oh, Executive Vice President im Geschäftsbereich Memory bei Samsung Electronics. „Über diese Erfolge hinaus wird Samsung die Stabilität und Qualität seiner Produkte weiter verbessern, indem es seinen wichtigsten Partnern stets die besten Lösungen bietet.“

