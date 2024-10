Riyad, Koninkrijk Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--sep 24, 2024--

Saoedi-Arabië is in het laatste VN-rapport van de World Tourism Barometer naar voren gekomen als het snelstgroeiende G20-land, wat een belangrijke mijlpaal markeert in de snelle opgang van het Koninkrijk als een wereldwijde toeristische bestemming. De Barometer wijst op een toename van 73% van de internationale toeristische aankomsten in Saoedi-Arabië in de eerste zeven maanden van 2024, in vergelijking met dezelfde periode in 2019, als gevolg van het succes van de ambitieuze toeristische strategie van het Koninkrijk onder Vision 2030.

De VN-wereldtoerismebarometer dient als een wereldwijde benchmark voor het meten van de prestaties van de toerismesector, en het laatste rapport onderstreept de indrukwekkende prestaties van Saoedi-Arabië in zowel het aantal bezoekers als de economische impact. Het robuuste visumfaciliteringsprogramma van Saoedi-Arabië, inclusief de uitbreiding van zijn e-visumregeling, heeft miljoenen internationale toeristen aangetrokken, waardoor de connectiviteit van het Koninkrijk met de wereld verder is verbeterd.

De investeringen van Saoedi-Arabië in transformatieve projecten, zoals het Red Sea Project, NEOM en Diriyah, hebben de toeristische groei gestimuleerd. De VN-wereldtoerismebarometer onderstreept het succes van deze giga-projecten, die het wereldwijde toeristische landschap hervormen en de reputatie van Saoedi-Arabië als een favoriete bestemming voor reizigers die op zoek zijn naar ervaringen van wereldklasse. Vision 2030, het economische diversificatieplan op lange termijn van Saoedi-Arabië, heeft het toerisme in het middelpunt van zijn strategie geplaatst, waarbij het Koninkrijk in 2023 109 miljoen toeristen verwelkomt, wat de basis vormt voor het bereiken van zijn langetermijndoelstelling van 150 miljoen jaarlijkse bezoekers tegen 2030. Het toerisme zal ook 10% van het bbp van het Koninkrijk vertegenwoordigen, met een miljoen nieuwe banen in de sector, waardoor de totale beroepsbevolking op 1,6 miljoen komt.

Het VN-rapport benadrukt de rol van Saoedi-Arabië bij het stimuleren van het internationale herstel van het toerisme na de pandemie door middel van samenwerking tussen regeringen, de particuliere sector en wereldwijde investeerders. De focus van het Koninkrijk op duurzaam toerisme, verantwoorde ontwikkeling en regionale connectiviteit heeft erkenning gekregen van belangrijke wereldwijde toeristische instanties, waaronder de UN Tourism en de World Travel & Tourism Council (WTTC). Het leiderschap van Saoedi-Arabië gaat verder dan het aantal toeristen, met initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van inclusieve groei, het creëren van banen en milieubeheer.

Met duurzaamheid in de voorhoede van zijn toeristische strategie, geeft Saoedi-Arabië prioriteit aan verantwoorde ontwikkeling, het behoud van zijn natuurlijke en culturele erfgoed en het voldoen aan de behoeften van zijn groeiende toeristische sector. Het ministerie van Toerisme blijft nauw samenwerken met internationale organisaties en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de groei van het toerisme overeenkomt met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN, waardoor een toeristische sector wordt bevorderd die zowel lokale gemeenschappen als bezoekers ten goede komt. Deze partnerschappen, samen met de focus van het Koninkrijk op duurzaam en inclusief toerisme, hebben zijn reputatie als een belangrijke speler in de wereldwijde toeristische sector versterkt.

Het succesverhaal van Saoedi-Arabië is een model voor andere bestemmingen die hun eigen toerisme willen stimuleren. De initiatieven van het Koninkrijk, waaronder innovatie, duurzaamheid en grootschalige ontwikkeling van toeristische infrastructuur, bewijzen dat een combinatie van visionaire planning, strategische investeringen, inclusief beleid en wereldwijde samenwerking de groei kan stimuleren, zelfs in een concurrerend internationaal landschap.

MT is opgericht in 2000 en is toegewijd aan het verdedigen van de groei op lange termijn in de toeristische sector van het Koninkrijk. De primaire ambitie is om de visie van het Koninkrijk op toerisme te realiseren door kansen en platforms te creëren die de toeristische ervaring verrijken en de ontwikkeling van nationaal menselijk kapitaal bevorderen. Door nauw samen te werken met overheidsinstanties, belanghebbenden uit de sector en zowel de publieke als de private sector, streeft MT ernaar om duurzame toeristische groei te stimuleren, mogelijk gemaakt door vooruitstrevend beleid, gerichte investeringen en initiatieven voor talentontwikkeling. De MT-strategie is diep geworteld in Arabische authenticiteit, aangedreven door gegevens en geïntegreerde leveringssystemen. De missie van MT is om de deuren van Saoedi-Arabië naar de wereld te openen, waardoor het een knooppunt wordt waar onvergetelijke toeristische verhalen dagelijks tot leven komen.