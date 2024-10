NOVA YORK (EUA)--(BUSINESS WIRE)--set 25, 2024--

Deemah AlYahya, secretária-geral da Digital Cooperation Organization (DCO), afirmou em um discurso na Cúpula do Futuro, realizada durante a UNGA79 em Nova York, que “a divisão digital que o mundo enfrenta hoje é multifacetada e abrange lacunas em inteligência digital, recursos de computação, gênero e habilidades”.

Em seu discurso, proferido depois que a Assembleia Geral da ONU adotou o “Pacto para o Futuro” e o “Pacto Digital Global”, AlYahya alertou que “a divisão entre IA e computação representa uma barreira importante, já que algumas nações avançam rapidamente na inovação e na implementação da IA, enquanto outras lutam para acompanhar o ritmo”.

“Ao mesmo tempo, a divisão digital de gênero continua limitando o acesso das mulheres à tecnologia e às oportunidades, enquanto a divisão de habilidades deixa muitas pessoas sem as competências digitais essenciais para o sucesso em uma economia em rápida evolução. Se não enfrentarmos esses desafios interconectados, corremos o risco de deixar comunidades inteiras para trás.”

AlYahya elogiou o Pacto Digital Global, que “estabelece um plano ambicioso para um futuro digital inclusivo, aberto, sustentável, justo, seguro e protegido para todo mundo”, enfatizando que “é uma visão ousada, mas o verdadeiro desafio é traduzir essas metas, princípios, objetivos e compromissos em ação, especialmente enquanto nos esforçamos para alcançar os ODS”.

AlYahya destacou que “na Cúpula do Futuro, a DCO lançou o Digital Economy Navigator (DEN), uma ferramenta inovadora que fornece insights detalhados sobre o desempenho da economia digital em 50 países. Essa iniciativa é apenas uma das muitas maneiras pelas quais estamos transformando em ação os princípios do Pacto Digital Global”.

Ela explicou que embora o DEN seja um recurso vital, ele é apenas o começo. “No espírito do multilateralismo em rede, devemos promover esforços coletivos para atingir as metas, os objetivos e os compromissos ambiciosos do Pacto. Convoco todos os países, organizações e pessoas a unirem forças nesta empreitada fundamental.”

O Digital Economy Navigator (DEN) avalia o desempenho da economia digital por meio de três dimensões que se cruzam: Capacitadores digitais, Negócios digitais e Sociedade digital. Dentro dessas dimensões, 10 pilares sintetizam e resumem os principais aspectos da economia digital dos países e o uso de aplicativos de tecnologia digital a partir de 102 indicadores coletados de fontes de dados secundárias respeitadas, além de dados de pesquisas próprias de mais de 27 mil participantes nos 50 países.

Além do lançamento do DEN, nos bastidores da UNGA, a DCO assinou um acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para aprimorar a cooperação digital e acelerar a transformação digital no mundo inteiro, a fim de apoiar os esforços que visam atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030.

Ela também assinou um memorando de entendimento com a Liga dos Estados Árabes (LAS) para acelerar a economia digital inclusiva e sustentável, melhorar as relações e trocar experiências e conhecimentos, além de acelerar o processo de transformação digital e desenvolvimento econômico.

