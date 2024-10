Seoul Semiconductor gewinnt europaweit Patentklage zu „No Wire“-LEDs

SEOUL, Südkorea--(BUSINESS WIRE)--Sep 25, 2024--

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ: 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologie, und sein Tochterunternehmen Seoul Viosys (zusammen „Seoul“) geben bekannt, dass sie einen Patentrechtsstreit gegen Everlight, ein taiwanesisches LED-Unternehmen, das weltweit auf Platz 6 rangiert, gewonnen haben.

Im August 2024 wiesen die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) die Patentnichtigkeitsklage von Everlight gegen Seouls WICOP-Patent – ​​No Wire LED-Technologie – ab. Diese Entscheidung bestätigte erneut die Stärke der in 18 europäischen Ländern registrierten WICOP-Patentportfolios.

Seit dem Urteil des britischen Patentgerichts im Jahr 2018 hat Seoul alle Patentprozesse gegen Everlight und seinen Vertriebshändler gewonnen. Diese Siege erstreckten sich über die letzten sieben Jahre auf fünf Länder. Seoul hat Prozesse in Zusammenhang mit der WICOP-Technologie gewonnen, die in Beleuchtungs-, Automobil- und Displayanwendungen eingesetzt wird, sowie solche, die grundlegende LED-Patente betreffen. Dies bringt auch die Stärke der patentierten Technologie von Seoul zum Ausdruck.

Die No Wire LED-Technologie ist eine grundlegende Technologie, die nicht nur in Displayprodukten wie Micro-LEDs zum Einsatz kommt, sondern auch in neuen Technologien wie ADB-Scheinwerfern und Bremsleuchten, die im Automobilsektor mit Fahrern und Fußgängern kommunizieren und zum Schutz dieser beitragen.

LEDs haben mit der Entwicklung blauer und weißer LEDs durch den Physiker und Nobelpreisträger Dr. Shuji Nakamura eine neue Ära für optische Halbleiter eröffnet und zu längeren Lebensdauern und Energieeinsparungen in verschiedenen Anwendungen beigetragen. Viele Unternehmen haben sich bei der LED-Entwicklung jedoch ausschließlich auf Wettbewerbsfähigkeit bezüglich Preis und Leistung konzentriert und dabei einige der potenziellen gesundheitlichen Auswirkungen bestimmter Beleuchtungsarten außer Acht gelassen.

Seoul hat in den letzten 20 Jahren jährlich fast 100 Millionen US-Dollar, also 10 % seines Umsatzes, in Forschung und Entwicklung (F&E) investiert, um neue Beleuchtungslösungen zu entwickeln. Diese Investition hat zur erfolgreichen Entwicklung von Technologien wie SunLike geführt, das natürliches Licht erzeugt, das die gesundheitlichen Auswirkungen künstlicher Innenbeleuchtung lindern kann, und zur No Wire Technology WICOP. Mit überwältigenden 18.000 Patenten in der LED-Industrie wurde Seouls einzigartiger Wert im Bereich fortschrittlicher Technologie in diesem Rechtsstreit erneut anerkannt.

Chung Hoon Lee, Gründer und CEO von Seoul, sagte: „Unmoralische Unternehmen verkaufen weiterhin patentverletzende Produkte, indem sie einfach den Namen eines Produkts ändern, sogar nachdem Urteile wegen Patentverletzungen schon gefällt wurden, und manche großen Unternehmen verwenden wissentlich patentverletzende Produkte, um ein paar Cent zu sparen. Das treibt junge Startup-Gründer und innovative Unternehmen zur Verzweiflung.“

Herr Lee wurde als Sohn eines Bauern geboren, mietete durch eine Hypothek auf sein Haus die Ecke eines Geschäftsgebäudes und investierte jährlich fast 100 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung. Durch diese Bemühungen machte er Seoul Semiconductor und Seoul Viosys zu den heutigen globalen LED-Unternehmen mit überwältigenden 18.000 Patenten.

Seoul ist der Ansicht, dass wir unser durch Geburt gegebenes Schicksal zwar nicht beeinflussen können, die Chancen in der Gesellschaft jedoch fair sein sollten, damit junge Menschen und Unternehmen erfolgreich sein können.

