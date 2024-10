MONACO--(BUSINESS WIRE)--Sep 19, 2024--

Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) baut auf seiner langjährigen Zusammenarbeit mit NVIDIA auf, um generative KI-Lösungen für die Energiewirtschaft zu entwickeln.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240918047693/de/

Working together with NVIDIA, SLB will build and optimize models to the specific needs and requirements of the data-intensive energy industry, including subsurface exploration, production operations and data management. (Photo: Business Wire)

Die Zusammenarbeit beschleunigt die Entwicklung und den Einsatz branchenspezifischer generativer KI-Grundmodelle auf den globalen Plattformen von SLB, einschließlich der digitalen Plattform Delfi™ und der Daten- und KI-Plattform Lumi™, indem NVIDIA NeMo™, Teil der NVIDIA AI Enterprise-Softwareplattform, genutzt wird, um eine maßgeschneiderte generative KI zu entwickeln, die im Rechenzentrum, in jeder Cloud oder am Edge ausgeführt werden kann.

In Zusammenarbeit mit NVIDIA wird SLB Modelle erstellen und optimieren, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen der datenintensiven Energiebranche zugeschnitten sind, darunter die Erkundung des Untergrunds, Produktionsabläufe und Datenmanagement. Dies wird dazu beitragen, das volle Potenzial der generativen KI für Experten im Energiebereich, darunter Forscher, Wissenschaftler und Ingenieure, zu erschließen und es ihnen ermöglichen, auf neue Weise mit komplexen technischen Prozessen zu interagieren, um höhere Wertschöpfung und kohlenstoffärmere Ergebnisse zu erzielen.

„Während wir uns im Spannungsfeld zwischen Energieerzeugung und Dekarbonisierung bewegen, erweist sich die generative KI als entscheidender Katalysator für den Wandel“, so Olivier Le Peuch, Chief Executive Officer von SLB. „Unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA wird die Entwicklung maßgeschneiderter generativer KI-Lösungen beschleunigen und es unseren Kunden ermöglichen, ihre Betriebsabläufe zu optimieren, die Effizienz zu steigern und ihren ökologischen Fußabdruck insgesamt zu minimieren.“

„KI bietet der Energiebranche ein außergewöhnliches Werkzeug, um die Ressource, die das Leben auf unserem Planeten antreibt, nachhaltig bereitzustellen“, sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Von SLB erstellte benutzerdefinierte Modelle, die NVIDIA NeMo nutzen, werden den Wissenschaftlern und Ingenieuren der Branche beispiellose Einblicke bieten, um ihre Arbeit bei der Optimierung der Energieversorgung von heute zu beschleunigen und die Innovationen für saubere Energie von morgen zu erschließen.“

Die Zusammenarbeit zwischen SLB und NVIDIA begann 2008 mit dem innovativen Einsatz von Grafikprozessoren (GPUs) für die Abbildung unter der Erdoberfläche und die geowissenschaftliche Interpretation. Die Unternehmen haben im Laufe der Jahre eng zusammengearbeitet, um jede Generation der auf der Delfi-Plattform von SLB verfügbaren Hochleistungs-Rechen- und Visualisierungstechnologien zu optimieren. Die Integration von NVIDIA NeMo und der NVIDIA NIM™ Inferenz-Mikrodienste durch SLB bietet Kunden eine robuste Plattform zur Nutzung generativer KI in ihren technischen Arbeitsabläufen.

Die heutige Ankündigung erfolgte auf dem SLB Digital Forum 2024, das diese Woche in Monaco stattfindet.

Weitere Informationen finden Sie unter slb.com/NVIDIACollaboration.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie „erwarten“, „können“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „werden“, „Potenzial“, „projiziert“ und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.