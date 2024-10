LONDRES--(BUSINESS WIRE)--sept. 24, 2024--

Smiths Detection, un chef de file mondial des technologies de détection des menaces et de filtrage de sécurité, et une société de Smiths Group, en partenariat avec Riskaware, un spécialiste de la modélisation des incidents, lancent aujourd'hui UrbanAware, une plateforme de bout en bout pour augmenter, intégrer et numériser la fourniture d'informations sur les dangers chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) en temps réel lors d'un incident.

(Graphic: Business Wire)

Cette solution conjointe non seulement optimise la collecte de données, l'analyse et la sensibilisation stratégique aux menaces CBRN, mais elle rapproche également les connaissances de l'avantage tactique, permettant aux parties prenantes d'identifier et de comprendre rapidement les dangers chimiques et autres sur le terrain. Les menaces peuvent être vues en temps réel sur une carte par rapport à la position de l’équipe, fournissant ainsi des renseignements critiques et potentiellement vitaux. Les prochaines étapes probables d'une attaque chimique ou d'un rejet industriel accidentel peuvent également être prévues à l'aide des capacités de simulation.

Sarah Robinson, Global Industry Director, Defence, Smiths Detection, déclare : « Notre partenariat représente une mission commune visant à créer des espaces plus sûrs et à relever des défis mondiaux complexes afin de protéger les personnes, les environnements, les infrastructures et les sociétés dans le monde entier. Les premiers intervenants et les planificateurs militaires doivent agir rapidement lorsqu'ils sont confrontés à la gestion des catastrophes et UrbanAware permet un accès incroyablement rapide aux informations critiques. Combinée aux données des capteurs, la solution devient un outil très puissant au fur et à mesure qu’une situation se déroule, soutenant des stratégies de réponse plus rapides et plus éclairées. »

En raison des différentes caractéristiques structurelles et démographiques, il est difficile d'évaluer l'impact potentiel d'un incident et de déterminer le meilleur plan d'action. Comme son nom l'indique, UrbanAware est optimisé pour ces environnements urbains complexes où la topographie des rues et des bâtiments influence la dispersion des dangers aériens. Les cas d'utilisation typiques vont de la planification des voies d'évacuation en cas d'urgence civile à l'établissement de zones de cordon optimales sur la base d'une modélisation prédictive des risques.

Le système CBRN de Riskaware repose sur la suite HASP, développée sur deux décennies par le Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) et concédée sous licence à Riskaware par Ploughshare. La suite HASP a été développée à l'origine pour fournir une prévision rapide des risques dans des environnements urbains complexes en quelques minutes, ce qui améliore considérablement les modèles précédents. Il prend également en considération les interactions entre la dispersion à l'intérieur et à l'extérieur et est capable d'estimer les paramètres de la source, tels que l'emplacement, le temps de rejet et la quantité de substance rejetée. L’intégration de ces capacités robustes avec le capteur chimique bien établi de Smith Detection offre aux organisations de défense et de sécurité une riche solution de modélisation des risques qui surpasse toutes les options traditionnelles.

James Christley, Senior Principal Scientist, Dstl, déclare : « Les investissements soutenus de la défense dans la science et la technologie produisent systématiquement des innovations qui protègent des vies. Nous sommes heureux que les travaux de Dstl développés à l’origine pour la défense du Royaume-Uni soient exploités au profit d’un public plus large. »

Simon Agass, Business Development Director, Riskaware, ajoute : « Nous avons travaillé avec plusieurs agences militaires et nous avons constaté que les solutions CBRN disponibles étaient très manuelles et ne convenaient pas à l’objectif poursuivi dans l'écosystème actuel des menaces. Le fait de combiner nos capacités complètes de modélisation CBRN avec la technologie des capteurs Smith Detection fournit une capacité indispensable de réponse aux incidents CBRN de bout en bout, qui permet de gagner un temps crucial, d’éclairer les actions ciblées et de protéger davantage de personnes. »

À propos de Riskaware

Riskaware est l'un des principaux fournisseurs de solutions de modélisation d'incidents. Forte de son expertise des données, des systèmes et des logiciels, la société crée des solutions opérationnelles qui aident les organisations à prendre des décisions éclairées et à optimiser leur résilience. Travaillant avant tout avec les industries de la défense et de la sécurité, Riskaware aide ses partenaires à relever les défis mondiaux les plus complexes et à protéger les personnes et les environnements dans le monde entier.

À propos de Smiths Detection

Smiths Detection est un chef de file mondial des technologies de détection des menaces et de filtrage de sécurité. Il fournit les solutions nécessaires pour protéger la société contre la menace et le passage illégal d'explosifs, d'armes prohibitives, de contrebande, de menaces biologiques, de produits chimiques toxiques et de stupéfiants, afin de protéger les personnes et les infrastructures.

Informations générales sur la suite HASP

La suite de simulation et de prévision de l'évaluation des dangers (HASP) est un ensemble d'outils logiciels offrant une meilleure connaissance de la situation et une aide à la décision dans le domaine CBRN/matières dangereuses. Elle a été développée par le Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) en collaboration avec Riskaware et concédée sous licence par Ploughshare Innovations. 1

La suite HASP est composée d'un certain nombre de composants individuels, chacun abordant un aspect différent des défis CBRN/matières dangereuses pour créer une connaissance complète de la situation. Il s'agit notamment :

Modèle de dispersion urbaine (UDM)

Sous-système urbain (USS)

Outil de placement de capteur (SPT)

Estimation du terme source (STE)

Système d'information sur la base de données géographiques et environnementales (GEDIS)

L'un des principaux composants de la suite HASP est le modèle de dispersion urbaine (UDM). L'UDM a été financé à l'origine par Dstl et la Defense Threat Reduction Agency (DTRA) des États-Unis pour répondre à une exigence d'un modèle numérique qui prédit avec précision la dispersion des contaminants aéroportés dans les zones urbaines à des distances comprises entre 10 m et 10 km. Le modèle devait fonctionner rapidement afin de répondre aux exigences de support d'incident en temps réel et aux exigences d'analyse opérationnelle. Depuis sa création dans les années 1990, l'UDM a été utilisé pour soutenir de nombreux événements majeurs. Parmi les premiers exemples, dans le domaine public, figurent 2 :