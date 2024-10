DALLAS--(BUSINESS WIRE)--IX 20, 2024--

Společnost Mary Kay Inc.,, světový lídr v oblasti péče o pleť a kosmetiky, s hrdostí oznamuje expanzi do Kyrgyzstánu, která představuje významný milník v její pokračující strategii mezinárodního růstu. Tento vzrušující vývoj podtrhuje závazek společnosti Mary Kay posilovat postavení žen a poskytovat inovativní a vysoce kvalitní produkty péče o pleť a kosmetiku po celém světě.

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20240919726566/cs/

Mary Kay’s expansion into Kyrgyzstan marks another step forward in the company’s mission to enrich women’s lives around the world, offering top-tier beauty products and unparalleled business opportunities. (Photo: Mary Kay Inc.)

Trh s kosmetikou a osobní péčí zažívá v mezinárodním měřítku silný růst, přičemž objem prodeje v těchto kategoriích se za posledních několik let téměř zdvojnásobil. Očekává se, že do roku 2027 dosáhne trh s kosmetikou přibližně 580 miliard dolarů a poroste o předpokládaných 6 % ročně 1, zatímco velikost trhu přímého prodeje se odhaduje na 286,7 miliardy dolarů do roku 2028 2. Tento fenomenální růst je způsoben tím, že se stále více jednotlivců obrací k podnikání a hledá flexibilní a výnosné obchodní příležitosti. Společnost Mary Kay si uvědomuje tento vzestupný trend a strategicky expanduje do Kyrgyzstánu, aby uspokojila rostoucí poptávku po prémiových kosmetických produktech a podnikatelských příležitostech.

„Jsem přesvědčena, že naše expanze do Kyrgyzstánu inspiruje nespočet žen k objevení transformační síly oceňovaných výrobků Mary Kay a posílí naši pozici jedničky v přímém prodeji značky péče o pleť a barevné kosmetiky na světě 3,“ uvedla Tara Eustace, prezidentka společnosti Mary Kay pro oblast Evropy „Mary Kay Ash často říkala, že děláme mnohem víc než jen prodáváme kosmetiku – měníme životy. Toto přesvědčení je základem všeho, co děláme, a já jsem nadšená, že budu svědkem neuvěřitelného dopadu, který budeme mít na ženy v Kyrgyzstánu.“

Provoz Mary Kay Kyrgyzstán bude řízen z kanceláří Mary Kay Kazachstán v Almaty, což zajistí bezproblémovou integraci a podporu nového trhu. Konstantin Kulinitch, generální ředitel společnosti Mary Kay Kazachstán, se podělil o své nadšení: „Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit naše aktivity do Kyrgyzstánu, kde vidíme obrovský potenciál růstu. Náš tým v Almaty je odhodlán poskytovat našim nezávislým kosmetickým poradcům v Kyrgyzstánu tu nejlepší možnou podporu, pomáhat jim budovat úspěšné podnikání a plnit jejich sny.“

Na oslavu této významné expanze uspořádala společnost Mary Kay v Biškeku, hlavním městě Kyrgyzstánu, sérii akcí, na kterých představila spotřebitelům proslulou péči o pleť, barevnou kosmetiku a vůně této značky. Tyto akce také zdůraznily jedinečnou obchodní příležitost, kterou společnost Mary Kay nabízí a která umožňuje jednotlivcům převzít kontrolu nad svou budoucností.

Expanze Mary Kay do Kyrgyzstánu představuje další krok vpřed v poslání společnosti obohacovat životy žen na celém světě, nabízet špičkové kosmetické výrobky a jedinečné obchodní příležitosti.

Další informace o globálních aktivitách, vedení, poslání a závazku obohacovat životy žen společnosti Mary Kay naleznete na adrese www.marykayglobal.com.

O Mary Kay

Tehdy. Nyní. Vždycky. Mary Kay Ash, jedna z prvních, kdo bourali překážky bránící ženám v postupu, založila v roce 1963 v Texasu svou vysněnou kosmetickou značku s jediným cílem: obohatit životy žen. Tento sen rozkvetl do globální společnosti s miliony nezávislých pracovnic prodeje ve více než 35 zemích. Šance od Mary Kay 60 let posilovala ženy prostřednictvím vzdělání, školení, obhajování a inovací, aby určovaly svou vlastní budoucnost. Společnost Mary Kay se věnuje investování do vědy, která za krásou stojí a do výroby špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, výživových doplňků a voňavek. Mary Kay věří v ochranu naší planety pro příští generace, v ochranu žen, které jsou oběťmi rakoviny a domácího zneužívání a v povzbuzování mladých k uskutečnění jejich snů. Zjistěte víc na marykayglobal.com, najděte si nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn, nebo nás sledujte na X (dříve Twitter)..