taq Le Savoir Automobile, (taq), une entreprise canadienne spécialisée dans la technologie de vente au détail automobile, est fier d’annoncer un partenariat avec Lucid, basée en Californie, fabricant des véhicules électriques les plus avancés au monde. En vertu de cette entente, taq livrera sa technologie novatrice fintech sous forme de solution numérique de vente au détail, ce qui permettra aux clients de Lucid au Canada de passer sans effort de la commande de véhicules au financement et à l’approbation.

« Nous sommes heureux de voir Lucid Motors se joindre à la plateforme one de taq (portail de crédit) » a déclaré le président de taq, John Currado. « Nous sommes convaincus que cette collaboration soutient des stratégies parallèles qui accordent une grande valeur à l’efficacité et à des expériences clients sans compromis. Notre nouvelle relation avec Lucid soutient fortement notre engagement à offrir de la valeur à nos partenaires prêteurs et équipementiers ».

Lucid est le deuxième fabricant de VE à rejoindre le portail de crédit de taq au cours des douze derniers mois. Currado attribue cette croissance à l’engagement indéfectible envers l’élaboration de solutions qui sont personnalisables et qui répondent aux besoins uniques des clients.

Currado poursuit : « Pour taq, concevoir des produits qui s’harmonisent avec les stratégies de ses clients est une clé pour l’exécution en matière de savoir automobile et nous croyons que c’est ce qui nous différentie de nos concurrents ».

