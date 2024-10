TELUS Digital lança oficialmente a mudança de marca a nível mundial

VANCOUVER, Columbia Britânica--(BUSINESS WIRE)--set 18, 2024--

A TELUS Digital Experience (TELUS Digital) (NYSE e TSX: TIXT) lançou oficialmente hoje sua mudança de marca a nível mundal, de TELUS International para TELUS Digital. O novo nome reflete o comprometimento da empresa em oferecer uma experiência digital em primeiro lugar em todos os serviços que presta aos clientes, ao garantir uma integração perfeita de interações digitais humanas e baseadas em IA, que otimizam as jornadas do cliente e as experiências dos funcionários.

A mudança de marca para TELUS Digital segue as nomeações de liderança de Jason Macdonnell para Diretor Executivo interino da TELUS Digital e Presidente da TELUS Digital Customer Experience, e Tobias Dengel para Presidente da TELUS Digital Solutions, anunciadas em 2 de agosto. Suas funções estreitamente alinhadas entraram em vigor em 3 de setembro, com Jason supervisionando o atendimento ao cliente, fidelidade, eficiência de custos e excelência em transformação digital, e com Tobias avançando na estratégia de IA digital e generativa (GenAI) da empresa, a fim de oferecer as melhores soluções da categoria em fluxos de negócios de modelagem digital, GenAI e IA.

“Desde o início da nossa empresa em 2005, e ao longo de sua evolução para a TELUS Digital, avançamos nossa liderança no setor mundial de experiência do cliente e nos tornamos um parceiro confiável para as maiores e mais disruptivas marcas do mundo com base na força de nossas capacidades e experiências tecnológicas, com a coragem e dedicação de nossa equipe", disse Jason Macdonnell, Presidente da TELUS Digital Customer Experience. "A mudança oficial de marca hoje para TELUS Digital alinha o nome de nossa empresa ainda mais com nosso espectro completo de soluções inovadoras, existentes e potenciais, que elevam as jornadas do cliente de ponta a ponta, superam desafios comerciais, mitigam riscos, protegem pessoas e impulsionam o progresso contínuo."

TELUS Digital preparada para aproveitar o impulso de crescimento da receita relacionada à IA

A estratégia da TELUS Digital continua firmemente enraizada na adoção proativa das tecnologias mais recentes. A empresa continua expandindo seus negócios relacionados à IA, que contribuíram com cerca de 15% para sua receita geral no primeiro semestre de 2024, crescendo 13% ano a ano. As ofertas da empresa incluem soluções de dados de IA para treinar, testar, validar e ajustar algoritmos de aprendizagem automática, processamento de linguagem natural e visão computacional; design digital de interface para repaginar UX/UI e serviços de consultoria digital para avançar casos de uso de IA de vanguarda, de quadros brancos a protótipos funcionais.

Em abril, a empresa lançou o Fuel iX, um mecanismo de GenAI avançado projetado para acelerar a transformação digital e gerar resultados impactantes, enquanto fornece melhor eficiência operacional, escalabilidade e informações valiosas. O subsequente lançamento em julho do Fuel EX, um aplicativo de produtividade e busca de conhecimento para funcionários, desenvolvido pela Fuel iX, destaca ainda mais a capacidade da empresa de criar continuamente soluções de última geração para satisfazer as necessidades em evolução dos negócios modernos.

"Temos uma vantagem única no setor de CX devido a nossos recursos altamente selecionados e integrados em design e desenvolvimento digital, serviços de dados de IA e experiências de CX centradas no ser humano, que podem ser adaptados às especificações do cliente e entrelaçados em toda a jornada do cliente", disse Tobias Dengel, Presidente da TELUS Digital Solutions. "É importante destacar que, como um líder consciente na economia digital, reconhecemos que devemos considerar o impacto mais amplo e duradouro de nosso trabalho com IA e outras tecnologias transformacionais além do escopo de nosso negócio. Sabemos que a forma como trabalhamos é tão importante como o que fazemos, e nossa empresa priorizou implementar práticas de governança robustas. Estas são responsabilidades compartilhadas dos membros de nossa equipe e ajudam a garantir que nossas decisões sejam centradas no ser humano e que nossas ações reflitam a cultura de cuidado que continua sendo um elemento central do DNA de nossa empresa."

Como parte da mudança de marca hoje para TELUS Digital, a empresa também revelou seus princípios da humanidade no circuito. Os princípios proporcionam uma base sólida para a empresa e os membros de sua equipe orientarem sua abordagem responsável ao design, implementação, implantação e governança de IA, enquanto permanecem flexíveis para se adaptar à evolução contínua da IA, seus casos de uso emergentes e como é legislada ao redor do mundo.

A mudança de marca para TELUS Digital não irá incluir uma mudança no nome legal ou símbolo comercial da empresa (TIXT). Para saber mais sobre a TELUS Digital e se conectar sobre seu escopo de serviços e soluções, acesse: telusdigital.com .

